АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА С 90-ЛЕТИЕМ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил коллектив Абхазского государственного издательства с 90-летием со дня его образования. В поздравлении говорится: «Поздравляю старейшее в Абхазии книжное издательство. Со времени основания и по сегодняшний день Абгосиздат является ведущим учреждением книгоиздания и просветительства. Сотни тысяч книг на абхазском и русском языках выпущены за прошедшие десятилетия. Художественная, научная, детская литература, учебные пособия для школ, произведения выдающихся абхазских писателей и шедевры зарубежной литературы в переводе на абхазский язык – все это труд высокопрофессионального коллектива редакторов, художников, полиграфистов. Сегодня перед Абхазским государственным издательством, испытывающим трудные времена, стоят новые задачи: существенно улучшить качество издаваемых учебников, журналов, художественных произведений. От этого зависит интерес к книге. Желаю вам новых удачных проектов, благодарных читателей и всего самого доброго».

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации