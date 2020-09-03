ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравления Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому, Председателю Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александру Коршунову, главе Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, генеральному секретарю Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народов» Григорию Маракуце в связи с 30-летием образования Приднестровской Молдавской Республики.

В поздравлении Спикера Парламента Республики Абхазия отмечается, что новый этап строительства государственности Приднестровской Молдавской Республики был начат 2 сентября 1990 года. «Испытания, выпавшие на долю приднестровцев за 30 лет, прошедших с момента провозглашения независимости, показали стойкость и целеустремленность многонационального приднестровского народа. Многие сыновья и дочери Приднестровья положили свои жизни за свободу своей страны. Вечная им память. Наши республики связывает прошлое, настоящее и будущее. Мы всегда будем помнить и имена добровольцев – приднестровцев, вставших рядом с нами во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Взаимопонимание и доверие, традиции дружбы и общность взглядов, стали основой для нашего сотрудничества. За прошедшие годы нам вместе удалось многое сделать. Становление государственности Приднестровской Молдавской Республики смогло состояться и благодаря единству людей, населяющих Республику, их искреннему стремлению жить в мире и согласии». От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Спикер Валерий Кварчия пожелал всему народу Приднестровья процветания и счастливого будущего».

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс