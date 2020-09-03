ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Национального собрания Республики Арцах Артура Товмасяна с Днем Республики Арцах.

2 сентября 1991 года была провозглашена независимость Республики Арцах, и в этот день арцахцы отмечают свой государственный праздник – День Республики Арцах.

«За годы независимости героический и трудолюбивый народ Арцаха сумел многого добиться, а главное – убедительно доказал свою способность отстаивать и приумножать всё, что было сделано на пути строительства государства. Сегодня, как и все двадцать девять лет, которые прошли после принятия Декларации о провозглашении независимости Вашей Республики, одним из основных направлений деятельности государства является поддержание мира. В этот торжественный день вместе с народом Арцаха мы отдаём дань светлой памяти героям, павшим за свободу Родины», – отмечается в поздравлении.

Кварчия выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества парламентов Абхазии и Арцаха на благо народов республик. Он пожелал депутатам Национального Собрания и всем гражданам Республики Арцах прочного мира, успехов в созидательном труде и счастья.

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс