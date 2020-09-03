ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Республики Арцаха Араика Арутюняна с Днем Республики.

В поздравлении говорится: «От имени народа и руководства Республики Абхазия поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Республики Арцах. 2 сентября 1991 года была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики, что стало поворотным событием в истории Арцаха. 29 лет назад на референдуме волей народа был заложен прочный фундамент национальной правовой системы государства. Многонациональный народ Арцаха проявил единую волю и силу духа ради великой цели, борьбы за справедливость и свободу, право на построение суверенного и независимого государства. Сегодня Арцах является современной республикой с развивающейся экономикой, культурой и сельским хозяйством. Это говорит о том, что руководством страны выбран правильный курс развития республики и ее благополучия. Уверен, что союзнические отношения между Республикой Абхазия и Республикой Арцах и впредь будут укрепляться и активно развиваться на благо наших народов. Искренне желаю Вам, уважаемый Араик Владимирович, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Арцаха – мира и процветания».

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс