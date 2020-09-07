КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

Есть проблема

Проблема влияния интернета на здоровье человека со временем становится все актуальнее. Особому риску подвержены дети. Интернет завлекает ребенка, постепенно формируя у него зависимость. По своему воздействию она приравнивается к алкогольной или наркотической. И хотя в настоящее время интернет-зависимость не входит в список психических заболеваний и расстройств, специалисты считают, что проблема все-таки существует и ее не стоит игнорировать. Какой вред, по их мнению, наносит интернет на физическое и психическое здоровье ребенка? Он может набрать лишний вес, так как за монитором или вообще не ест, или перекусывает печеньем, чипсами, попкорном, что в дальнейшем отрицательно сказывается на его самочувствии. Длительное пребывание в сидячем положении приводит к нарушению осанки. У ребенка очень утомляются глаза, и это может способствовать развитию близорукости. Могут появиться и проблемы психологического характера. Раздражительность, депрессия, агрессивность, предпочтение виртуального пространства реальной жизни, трудности адаптации в обществе – это далеко не все, к чему зачастую приводит бездумное и неограниченное времяпрепровождение за компьютером или сотовым телефоном. Есть опасность, что дети посещают запрещенные родителями сайты.

Из открытых источников можно узнать, что психологи и психиатры обычно выделяют несколько типов интернет-зависимости, характерных для детей и подростков: навязчивый веб-серфинг – беспорядочные переходы с сайта на сайт; пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам, предпочтение общения в интернете живому общению; игровая зависимость – разнообразные онлайн-игры и игры по сети.

Конечно, не каждый подросток, увлекающийся интернетом, становится зависимым, но этому могут способствовать неблагополучная ситуация в семье, когда ребенок предоставлен сам себе, влияние ровесников. Словом, очень многое зависит от родителей. Если они находят время для общения с детьми, показывают им, что в интернете есть немало полезного, а не только игры и социальные сети, ограничивают время их пребывания в интернете, знают, чем они занимаются в сети, заботятся об их досуге в повседневной жизни, делая ее разносторонней и увлекательной, факторы риска снижаются.

Безусловно, интернет очень важен для поиска информации, обучения и общения, но использовать его следует разумно, в полезных целях. Так что будьте бдительными, уделяйте детям больше внимания, выстраивайте с ними доверительные отношения, тогда и повода для беспокойства не будет.

Подготовила Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: обществоАвтор: Подготовила Елена ТЕРЕНИНА