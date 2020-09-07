ГЕРОИ – ЧЕЛОВЕК, ГОРОД

Интересный факт

Бутримов Вениамин Трофимович – капитан-директор океанического промыслово-производственного рефрижератора «Ткварчели» объединения «Керчьрыбпром» Министерства рыбного хозяйства СССР, Крымская область Украинской ССР.

В 1954 году окончил Ростовскую мореходную школу и стал штурманом малого плавания. В сентябре того же года поступил в Управление тралового флота (УТФ) на Камчатке матросом.

В 1955 году получил 1-й рабочий диплом штурмана малого плавания, работал младшим помощником капитана среднего рыболовного траулера СРТ-300 «Коршун», через год стал капитаном этого траулера. В 1959 году получил диплом капитана малого плавания и назначен СРТ-300 «ТОЗ». С 1961 года – капитан траулера-рефрижератора СРТР-400 «Крильон».

В 1969 году поступил в Керченское производственное объединение рыбной промышленности (КПОРП, город Керчь, Крым), назначен на должность капитан-директора промыслово-производственного рефрижератора (ППР) «Ткварчели». Экипаж под его управлением регулярно перевыполнял плановые задания девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток, в 1975 году экипаж завоевал звание «Экипаж коммунистического труда».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1986 года за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, за большой вклад в увеличение добычи рыбы на основе эффективного использования промыслового оборудования и проявленный трудовой героизм Бутримову Вениамину Трофимовичу присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1987 году В.Бутримов трагически погиб в рейсе в Юго-Восточной Атлантике.

Был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, знаком «Лучший капитан Министерства рыбного хозяйства СССР».

Соб. инф.

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.