COVID-19

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 110 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 14 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции 6 сентября. 4 сентября в Сухумскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии поступила 74-летняя пациентка. Согласно клинической картине, дающей все основания подозревать инфицирование коронавирусом, было принято решение о госпитализации больной в Гудаутский госпиталь, однако в пути состояние пациентки ещё более ухудшилось и несмотря на все усилия медиков она скончалась по дороге в Гудауту. Взятый при поступлении в Сухумскую городскую больницу ПЦР-анализ дал положительный результат на COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 45 пациентов, у всех подтвержден диагноз COVID-19. У семи госпитализированных тяжелое состояние, у 13 – средней степени тяжести. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 516 человек. Из них 157 человек выздоровели, пять человек умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия