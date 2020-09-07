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ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
Юбилей. 80 лет
Есть вехи в истории,
Есть дни золотые,
Но самые дорогие –
Это судьбы людские.
Алеко Гварамия в эпоху великой страны
Явился как гром средь большой тишины,
Чтоб быть средь достойных своих земляков,
Он первый абхазец в когорте умов
В семье мировых незабытых светил,
Кто точной науке себя проявил.
Он рос в тишине – в абхазской глубинке,
Где мудрость людей собирал по крупинке,
Родная земля его щедро поила
Богатством традиций, что она сохранила.
И вырос Алеко из гущи народной –
Талантлив и сильный, народу подобный.
Звезда загорелась в абхазском созвездьи,
Она осветила полмира намедни.
Алеко Гварамия объездил весь свет,
Был признан великим учёным в ответ,
Большие приманки сулили ему,
Чтоб он переехал, оставил страну.
Но не таков наш великий учёный,
Чтоб землю родную забыть и предать –
Он с детства родным очагом освящённый,
Лелеет свой край, как родимую мать.
Мечтает всегда он о благе народном,
И это же благо народу несёт,
Боролся за счастье и за свободу,
Он верил в народ, что к Победе придёт.
Идея его, как одно предсказание:
«Богатство народа – в образовании».
И вот он, талантом своим вдохновлённый,
Растит земляков в любимом АГУ,
Отсюда взлетают поколения взращённых
И шлют поздравления в благодарность ему:
«Алеко Алексей-Ипа! Наш друг и учитель, мировая звезда!
Мы рады в ответ от души Вас поздравить
За столь Ваш великий и доблестный труд,
Который страну смог надолго прославить
И укрепить народный наш дух.
В Ваш юбилей – славное 80-летие
Желаем Вам крепкого в жизни долголетия
На благо народа, любимой страны,
В горячих объятиях встречаем Вас мы».
Выпускники АГУ, август 2020 г.
Номер: 87
Выпуск: 3965
Рубрика: общество
Автор: Выпускники АГУ, август 2020 г.