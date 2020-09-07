ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ

Юбилей. 80 лет

Есть вехи в истории,

Есть дни золотые,

Но самые дорогие –

Это судьбы людские.

Алеко Гварамия в эпоху великой страны

Явился как гром средь большой тишины,

Чтоб быть средь достойных своих земляков,

Он первый абхазец в когорте умов

В семье мировых незабытых светил,

Кто точной науке себя проявил.

Он рос в тишине – в абхазской глубинке,

Где мудрость людей собирал по крупинке,

Родная земля его щедро поила

Богатством традиций, что она сохранила.

И вырос Алеко из гущи народной –

Талантлив и сильный, народу подобный.

Звезда загорелась в абхазском созвездьи,

Она осветила полмира намедни.

Алеко Гварамия объездил весь свет,

Был признан великим учёным в ответ,

Большие приманки сулили ему,

Чтоб он переехал, оставил страну.

Но не таков наш великий учёный,

Чтоб землю родную забыть и предать –

Он с детства родным очагом освящённый,

Лелеет свой край, как родимую мать.

Мечтает всегда он о благе народном,

И это же благо народу несёт,

Боролся за счастье и за свободу,

Он верил в народ, что к Победе придёт.

Идея его, как одно предсказание:

«Богатство народа – в образовании».

И вот он, талантом своим вдохновлённый,

Растит земляков в любимом АГУ,

Отсюда взлетают поколения взращённых

И шлют поздравления в благодарность ему:

«Алеко Алексей-Ипа! Наш друг и учитель, мировая звезда!

Мы рады в ответ от души Вас поздравить

За столь Ваш великий и доблестный труд,

Который страну смог надолго прославить

И укрепить народный наш дух.

В Ваш юбилей – славное 80-летие

Желаем Вам крепкого в жизни долголетия

На благо народа, любимой страны,

В горячих объятиях встречаем Вас мы».

Выпускники АГУ, август 2020 г.

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: обществоАвтор: Выпускники АГУ, август 2020 г.