Друзья Абхазии

30 ЛЕТ ПО ПУТИ НЕЗАВИСИМОСТИ

Интервью министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева газете «Республика Абхазия» в режиме онлайн

– В эти дни Приднестровская Молдавская Республика празднует свое 30-летие. Расскажите, с чего началось строительство независимого Приднестровского государства?

– Путь Приднестровья к обретению независимости во многом уникален. В отличие от других современных государств на постсоветском пространстве, Приднестровье никогда не стремилось покинуть общую родину, а все действия руководства республики фактически были защитной реакцией на стремительно меняющуюся политико-правовую реальность, включая ослабевание центральной власти и распад СССР.

В тот период на правобережной территории Молдавской ССР, ранее до советского периода не имевшей отношения к Приднестровью, вспыхнул рост ультранационалистических настроений. Когда Молдавия еще формально находилась в составе СССР, молдавские власти активно поддерживали повсеместную румынизацию населения, тотальное вытеснение русского языка, потворствовали притеснениям и гонениям на представителей десятков других «нетитульных» национальностей.

23 июня 1990 года парламент Молдавской союзной республики принял декларацию о суверенитете, объявил верховенство собственных законов над союзными, а также провозгласил создание МССР незаконным, совершив тем самым политико-правовой акт отказа от Приднестровья, которое до 1940 года не было частью Бессарабии (известной сегодня как Молдова).

В условиях молдавского сепаратизма и «откалывания» этой республики из состава СССР в 1989-1990 годах в городах и районах Приднестровья была проведена серия референдумов об образовании собственного государства, на которых подавляющее большинство населения края поддержало такой шаг. В результате 2 сентября 1990 года на II Съезде депутатов (всех уровней) Приднестровья была образована Приднестровская Молдавская ССР в составе Советского Союза.

Важно отметить, что руководство Приднестровья, принимая ключевые решения для будущего страны, всегда опирается на мнение народа. Так, в первой половине 90-х годов были проведены референдумы по вопросу сохранения Советского Союза, о независимости Приднестровской Молдавской Республики, о нахождении на территории ПМР 14-й Российской армии, о принятии новой Конституции и вступлении в СНГ.

Таким образом, движение Приднестровья по независимому пути развития с самого начала имело безупречные политико-правовые основания и опиралось на твердый фундамент широкой народной поддержки, которая стала залогом внутренней стабильности и способности республики противостоять любым внешним вызовам и угрозам.

– Большой юбилей – это традиционное время оглянуться назад, подвести промежуточные итоги, посмотреть, что сделано и что еще предстоит сделать. Какими успехами может по праву гордиться Приднестровская Молдавская Республика?

– Главное достижение состоит в том, что за прошедшие десятилетия приднестровский народ в условиях военной агрессии начала 1990-х годов и непрекращающейся на протяжении трех десятилетий гибридной войны со стороны соседней Молдовы сумел фактически «с нуля» построить собственное дееспособное государство.

К своему 30-летнему юбилею Приднестровская Молдавская Республика подходит как полностью состоявшееся государство, созданное усилиями и трудом его многонационального народа – истинных победителей, которые сумели преодолеть давление и многочисленные блокады, поверили в свободное будущее и своим упорным трудом создали возможности для полноценной жизни и развития.

Приднестровье всегда было государством, в котором права и интересы граждан неизменно являются наивысшим приоритетом. Поэтому, даже несмотря на все трудности, с которыми сталкивается республика, нам удается сохранять широкие формы социальной поддержки населения, реализовывать масштабные проекты по обновлению инфраструктуры городов и районов ПМР, строительству социальных объектов, поддерживать достойные условия жизни граждан.

Кроме того, Приднестровье последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. На сегодня мы поддерживаем торгово-экономические взаимоотношения почти с сотней государств, осуществляем дипломатические контакты с Российской Федерацией, братскими республиками Абхазией, Южной Осетией и Арцахом, странами Европейского союза и США, международными организациями, являемся равноправной стороной в международном формате «5+2». С Приднестровьем хотят дружить и сотрудничать, наше мнение интересно, и это еще одно яркое подтверждение зрелости и состоятельности Приднестровского государства.

– В чем, на Ваш взгляд, заключается современная приднестровская идентичность?

– Модель приднестровского общества имеет свою специфику. Бурная история края, долгое время находившегося на стыке противостояния крупных держав, побывавшего в составе целого ряда государств – Древней Руси, Галицко-Волынского княжества, Речи Посполитой, Российской Империи и СССР – обусловила полиэтничный характер населения Приднестровья, в своем составе имеющего представителей десятков национальностей.

Несмотря на этническое многообразие, в Приднестровье напрочь отсутствуют противоречия и тем более конфликты на национальной почве, что является редким примером в мировой практике. В полной мере реализованы права и свободы всех этносов, принципы веротерпимости, уважения к традициям, языку и культуре. В республике три официальных языка, нет доминирования представителей той или иной национальности, как это зачастую случается в других странах – все имеют равные возможности, права и обязанности.

Все перечисленное служит фундаментом для сплоченности и высокого уровня единства приднестровского народа, которые ярко проявляются в наиболее критические моменты истории республики – например, в ходе военной агрессии Молдовы в 1992 году или блокады 2006 года.

Характерно, что согласно последним социологическим исследованиям все больше жителей Приднестровья идентифицируют себя не с традиционной национальностью, а называют себя конкретно «приднестровцами», что свидетельствует о формировании новой нации на европейском континенте.

– Каким вы видите будущее республики?

– Мое видение будущего Приднестровской Молдавской Республики полностью согласуется с волей приднестровского народа, четко высказанной в ходе всенародного референдума 2006 года: я вижу его свободным и успешным участником международных отношений. Безусловно, главным стратегическим партнером нашей страны является Российская Федерация, в силу чего мы стремимся ко всемерному развитию и укреплению двусторонних взаимосвязей.

Убежден, что рано или поздно международное сообщество придет к осознанию давно свершившегося факта – наличия на карте мира полноценного приднестровского государства, миролюбивого и перспективного. Суверенитет республики построен на подлинно демократических принципах, включая волеизъявление народа. Попытки насильственного вталкивания Приднестровья в откровенно враждебное и чуждое ему историческое и этнокультурное пространство в рамках соседней Молдовы, которая к тому же так и не смогла состояться как успешное самостоятельное государство, уже давно доказали свою бесперспективность.

Справедливость в данном вопросе на стороне приднестровцев, только нам принадлежит право на определение своего будущего. Международное признание республики – вопрос времени и удачной геополитической конъюнктуры, которая рано или поздно сложится. Приднестровская дипломатия делает все возможное, чтобы в мировом сообществе с каждым годом крепло осознание, что далее игнорировать волю приднестровцев, живущих независимо уже 30 лет, попросту невозможно.

– Абхазия и Приднестровье во многом прошли схожий исторический путь к своей независимости, что предопределило крепкую дружбу и взаимопонимание наших народов. Как сейчас развиваются отношения двух республик? Есть ли новые направления сотрудничества, которые мы можем открыть в ближайшие годы?

– Абхазия и Приднестровье действительно прошли схожий путь и в государственно-политическом строительстве, и в деле борьбы за независимость. Конфликты, которые привели к провозглашению независимости нашими странами, явились следствием распада Советского Союза и тех дисбалансов, которые были заложены в саму структуру формирования союзных республик, не учитывавших исторический, экономический, культурно-национальный багаж отдельных территорий. Такие тектонические разломы привели к тому, что восстановление исторической справедливости и провозглашение Приднестровьем и Абхазией независимости сопровождалось кровопролитием и вооружёнными конфликтами, результатом которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения и колоссальный экономический ущерб, нанесенный молодым республикам.

Общность исторических судеб народов Абхазии и Приднестровья предопределила искренние и по-настоящему братские отношения наших стран. Абхазия фактически стала первым государством, с которым Приднестровье установило дипломатические отношения, подписав 22 января 1993 года Договор «О дружбе и сотрудничестве Приднестровской Молдавской Республики и Республики Абхазия». Документ, кстати, был заключен в разгар Отечественной войны народа Абхазии и стал непреложным подтверждением дружеских намерений двух стран. Приднестровцы принимали участие в Отечественной войне 1992-1993 годов, некоторые из них отдали свою жизнь за ее свободу и были награждены орденом Леона.

С момента заключения Договора «О дружбе и сотрудничестве…» в 1993 году было подписано почти четыре десятка двусторонних документов, затрагивающих аспекты взаимодействия практически во всех сферах: здравоохранение, социальная политика, безопасность, права человека, культура.

Закономерным развитием отношений двух республик стала договоренность о взаимном учреждении Представительств, достигнутая в ходе встречи глав государств в Сухуме в 2006 году. Они начинали свою деятельность как представительства общественных организаций, однако в дальнейшем были преобразованы в полноценные дипломатические учреждения. В настоящее время представительства республик выполняют функционал посольств, содействуя дальнейшему укреплению двусторонних связей и защите интересов граждан Приднестровья и Абхазии.

Развивалось сотрудничество и в многостороннем формате в рамках деятельности Сообщества «За демократию и права народов», созданного в соответствии с Декларацией президентов Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии от 14 июня 2006 года.

Наращивание межгосударственных связей со временем потребовало актуализации базового договора, подписанного в 1993 году. В связи с этим после длительной работы 29 сентября 2017 года в Сухуме президенты Приднестровья и Абхазии подписали обновленный Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Стороны, помимо прочего, подтвердили взаимное признание независимости и суверенитета, а также приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций.

Связи республик укрепляются и на региональном уровне. Так, подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городами Дубоссары и Гудаута, договор о дружбе, сотрудничестве и побратимстве между городами Бендеры и Очамчыра.

Что касается перспектив развития отношений, то они обладают богатым потенциалом дальнейшего углубления. Интерес, прежде всего, представляет торгово-экономическая и гуманитарная сферы. Нашим странам есть, что предложить друг другу в части торговых обменов, ведь в современном глобальном мире торговля не знает границ.

В рамках гуманитарного сотрудничества доброй традицией стало проведение международного конкурса детских рисунков, посвященного знаменательным датам в истории республик. В этом году прошел уже второй такой конкурс, он приурочен к Победе в Великой Отечественной войне и юбилею независимости республик Абхазии и Приднестровья. Существуют идеи обмена выступлений творческих коллективов, реализации иных совместных культурных проектов. Это лишь некоторые инициативы, которые сейчас прорабатываются в ходе двусторонних контактов.

Пользуясь возможностью, в преддверии Дня Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов от всей души желаю братскому абхазскому народу мира, стабильности, благополучия, новых достижений на пути общественного развития и укрепления своего государства.

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: политикаАвтор: Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев