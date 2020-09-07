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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа поздравил видного деятеля сельскохозяйственной сферы республики, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Лёсика Айба с вручением диплома иностранного члена Российской Академии наук.
В тексте поздравления говорится:
«Уважаемый Лёсик Янкович! Позвольте от лица тружеников сельскохозяйственной сферы нашей страны поздравить Вас с получением высокой награды – диплома и знака иностранного члена Российской Академии наук.
Вас знают в Абхазии, Российской Федерации и странах СНГ как человека, внесшего фундаментальный вклад в науку об уникальных субтропических сельхозрастениях, как человека, трудящегося на благо открытия новых теоретических аграрных знаний и развития практической сельхоздеятельности в Абхазии. И диплом Российской Академии наук – тому подтверждение.
Агропромышленный комплекс Абхазии сегодня – это существенная возможность обеспечения экономической безопасности страны.
Убеждены, что Ваши многолетний опыт и знания помогут развивать ключевые секторы АПК Абхазии и совершенствовать методы выращивания традиционных сельхозкультур Абхазии».
Номер: 87
Выпуск: 3965
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации