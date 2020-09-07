ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа поздравил видного деятеля сельскохозяйственной сферы республики, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Лёсика Айба с вручением диплома иностранного члена Российской Академии наук.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Лёсик Янкович! Позвольте от лица тружеников сельскохозяйственной сферы нашей страны поздравить Вас с получением высокой награды – диплома и знака иностранного члена Российской Академии наук.

Вас знают в Абхазии, Российской Федерации и странах СНГ как человека, внесшего фундаментальный вклад в науку об уникальных субтропических сельхозрастениях, как человека, трудящегося на благо открытия новых теоретических аграрных знаний и развития практической сельхоздеятельности в Абхазии. И диплом Российской Академии наук – тому подтверждение.

Агропромышленный комплекс Абхазии сегодня – это существенная возможность обеспечения экономической безопасности страны.

Убеждены, что Ваши многолетний опыт и знания помогут развивать ключевые секторы АПК Абхазии и совершенствовать методы выращивания традиционных сельхозкультур Абхазии».

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации