ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕНСИЯМ

На днях председатель партии «Айтаира» Леонид Лакербая прокомментировал тему выдачи гражданам российской пенсии.

Ситуация, сложившаяся в последнее время с выдачей российских пенсий, требует оценки со стороны руководства страны, считает Лакербая. Политик напомнил о проверенном временем способе доставки российской пенсии в крупные села. «Если вы хотите решить эту проблему быстро, не затягивая, есть старый испытанный способ. У нас есть большие села, куда можно привозить пенсии. Меня поражает позиция Сбербанка и Нацбанка. Почему нельзя воспользоваться этим способом? Ведь это делалось даже тогда, когда таких доходов и возможностей у страны не было. Сегодня вы под 48% выдаете кредиты пенсионерам», – сказал Лакербая. Политик предлагает банкам за свой счет организовать доставку российских пенсий в большие села, чтобы не создавать огромные очереди в городах, а властям – найти другие рычаги воздействия на нарушителей. Лакербая обратил внимание на то, что проблема с пенсиями возникла не сегодня. «Этот вопрос (незаконные получения пенсий за уже умерших родственников) поднимался Российским пенсионным фондом с 2015 года, а ответ так и не был получен. Все шло по нарастающей, сумма увеличивалась и наконец дошла до немыслимой (17 млн рублей). И вот РПФ попросил навести в конце концов порядок. Другое дело, как этот порядок наводится и насколько учитываются интересы наших граждан», – отметил председатель партии «Айтаира».

С 1 августа пенсионеры перестали получать пенсии по банковским картам. Выплата пенсий стала производиться исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это решение было связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров. По данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, свыше 600 человек незаконно получали средства ПФР, а сумма выплат составила 17 млн рублей.

Номер: 87Выпуск: 3965Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс