ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СЕЛЕ РЕЧХЕ

Криминал

В Ткуарчалском районе похитили человека. Как сообщает пресс-служба МВД РА, в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября поступило сообщение о похищении Соселия Джемали Давидовича, 1962 года рождения. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что примерно в 22:00 часов 5 сентября в селе Речхе Ткуарчалского района группа вооруженных лиц в черной одежде и масках остановила следовавшего на автомобиле BMW (госномерной знак О818ХК 123-го региона) уроженца этого села Джемала Соселия и вместе с ним направилась в сторону села Аберкыт Галского района. По предварительным данным, примерно в двух километрах от места происшествия на территории подстанции ИнгурГЭС между неустановленными лицами и Соселия произошел конфликт – словесная перепалка на мегрельском языке переросла в драку, после чего нападавшие, насильственно удерживая Соселия, направились к государственной границе с Грузией. Автомобиль Соселия сотрудниками правоохранительных органов обнаружили на проселочной дороге в селе Алакумхаре Галского района. Также установлено, что подозреваемые и похищенный пешком через лесополосу проследовали до пограничного ограничения. По факту похищения гражданина Джемала Соселия возбуждено уголовное дело. Расследование проводит прокуратура Галского района при оперативном сопровождении МВД РА и СГБ Республики Абхазия.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия