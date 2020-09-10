ОБЪЯВЛЕНИЕ

Госкомимущество Республики Абхазия объявляет о реализации недвижимого имущества должника на повторных открытых торгах в форме аукциона в частную собственность объектов:

1. Лот №1 – мини-гостиница Лит А (полезной площадью 252,45 кв.м), расположенная по адресу: Гагрский район, п. Цандрыпш, ул. Октябрьская 42-а.;

2. Лот №2 – мини-гостиница Лит Б (полезной площадью 127,68 кв. м), расположенная по адресу: Гагрский район, п. Цандрыпш, ул. Октябрьская 42-а.;

Условия, место, время проведения аукциона (торгов):

Начальная цена имущества, выставленного на торги, составляет:

– ЛОТ №1 – 12 812 900,0 (двенадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч девятьсот) рублей;

– ЛОТ №2 – 6 821 250 (шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

1. Шаг аукциона составляет 2% процента от начальной цены реализуемого имущества. Форма платежа – безналичный расчет;

2. Документы, предоставляемые для участия в торгах:

– соискатель предоставляет подтверждение об уплате задатка в срок (5% от начальной цены продажи);

– предоставление документов, соответствующих требованиям действующего законодательства.

3. Срок приёма заявок – в течении 20 дней с момента публикации данного сообщения.

4. Время проведение аукциона – не ранее 11 дней с момента прекращения приема заявок.

Претенденты представляют следующие документы:

1. Заявку

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Республики Абхазия, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Участниками аукциона признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения аукциона, а также перечень необходимых документов, прием заявок на участие в аукционах по реализации объектов осуществляется Государственным комитетом по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, тел. 2-26-70, 2-58-60, 2-21-06, а также на сайте Госкомимущества Республики Абхазия gki-ra.org

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: обществоАвтор: Госкомимущество Республики Абхазия