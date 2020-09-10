ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия сообщает, что 11 сентября, в 17:00 ч., в Сухуме, состоится первый фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», с участием мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесленниц, дизайнеров, художников и представительниц других творческих направлений.

Центральной площадкой для ремесленниц со всей Абхазии станет Парк Свободы.

Организатором фестиваля выступает Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.

В мероприятии примут участие 50 мастериц.

Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» направлен на то, чтобы показать многогранность народно-художественных промыслов в условиях современности, насколько благороден труд женщины, воплощающей лучшие культурные традиции нашей республики.

Фестиваль позволит воочию увидеть, насколько богата Абхазия талантами, как много у нас увлеченных, трудолюбивых женщин, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал.

В рамках фестиваля будет работать выставка-продажа, на которой ремесленницы представят жителям и гостям столицы уникальные изделия ручной работы.

Цели фестиваля:

– представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами Абхазии;

– сохранить материальное, духовное и культурное наследия и привлечь внимание к истокам самобытности женщин – представительниц народов, проживающих в Абхазии;

– популяризация народных художественных промыслов и ремесел;

– помощь женщинам стать более социально активными;

– улучшение условий для ведения бизнеса и введение женщин в статус самозанятых;

– выявление новых ярких имен в сфере народно-художественных промыслов. ТПП предоставляет уникальную платформу для сплочения женщин различных

творческих способностей. В планах – объединение их в единый профессиональный союз.

Приглашаем всех желающих посетить фестиваль, где всем гостям будет предоставлена возможность не только увидеть уникальные вещи, сделанные руками прекрасных женщин, но и приобрести их.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: обществоАвтор: ТПП РА