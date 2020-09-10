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ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия сообщает, что 11 сентября, в 17:00 ч., в Сухуме, состоится первый фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», с участием мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесленниц, дизайнеров, художников и представительниц других творческих направлений.
Центральной площадкой для ремесленниц со всей Абхазии станет Парк Свободы.
Организатором фестиваля выступает Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.
В мероприятии примут участие 50 мастериц.
Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» направлен на то, чтобы показать многогранность народно-художественных промыслов в условиях современности, насколько благороден труд женщины, воплощающей лучшие культурные традиции нашей республики.
Фестиваль позволит воочию увидеть, насколько богата Абхазия талантами, как много у нас увлеченных, трудолюбивых женщин, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал.
В рамках фестиваля будет работать выставка-продажа, на которой ремесленницы представят жителям и гостям столицы уникальные изделия ручной работы.
Цели фестиваля:
– представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами Абхазии;
– сохранить материальное, духовное и культурное наследия и привлечь внимание к истокам самобытности женщин – представительниц народов, проживающих в Абхазии;
– популяризация народных художественных промыслов и ремесел;
– помощь женщинам стать более социально активными;
– улучшение условий для ведения бизнеса и введение женщин в статус самозанятых;
– выявление новых ярких имен в сфере народно-художественных промыслов. ТПП предоставляет уникальную платформу для сплочения женщин различных
творческих способностей. В планах – объединение их в единый профессиональный союз.
Приглашаем всех желающих посетить фестиваль, где всем гостям будет предоставлена возможность не только увидеть уникальные вещи, сделанные руками прекрасных женщин, но и приобрести их.
Номер: 88
Выпуск: 3966
Рубрика: общество
Автор: ТПП РА