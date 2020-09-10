ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 33 Закона Республики Абхазия «Об унитарных предприятиях» от 6 августа 2008 года, № 2140-c-IV, пунктом 4.2.12 Положения о Государственном комитете Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, утверждённого Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июля 2020 года №76, Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия «О даче согласия Государственному комитету Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию на учреждение Республиканского унитарного предприятия «Почта Абхазии» от 19 августа 2020 года, № 153, приказом Госкомсвязи РА от 24.08.2020г. №10 реорганизовано Республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь» в форме выделения из его состава основанного на праве хозяйственного ведения юридического лица в организационно-правовой форме Республиканского унитарного предприятия – Республиканское унитарное предприятие «Почта Абхазии» (далее – РУП «Почта Абхазии»), с отнесением к основной цели и виду деятельности, вновь учреждаемого РУП «Почта Абхазии» оказания услуг почтовой связи.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.