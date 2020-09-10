НАШИ ДРУЗЬЯ И БРАТЬЯ

От первых лиц

Несколько дней назад мы волновались за события, которые происходили в Республике Южная Осетия. Скупые строки информационных агентств давали разные новости. В зависимости от их принадлежности читатель мог просто запутаться в тех или иных сообщениях.

Мы предлагаем нашим читателям интервью Президента Южной Осетии А.Бибилова, в котором он расставляет основные акценты в произошедших событиях.

Для нас немаловажно, чтобы решение всех проблем проходили в спокойном, созидательном русле, без уличных мятежей. Касается это нашего дома и дома наших братьев, судьба которых схожа войной, провокациями со стороны наших недругов, и тяжелого, но свободного пути в послевоенное время. Ответственность, которая ложится на республики после их признания, как независимых государств, требует все свои действия соизмерять рамками Конституции и Закона. От президентов, чиновников, депутатов, граждан. Этому извне никто не научит. Только сама жизнь и желание принести своей стране не боль, а благо. С этой целью мы сами устанавливаем время для существенных изменений, которые погасят любые суетливые действия, несущие напряженку и негатив. Юрий КУРАСКУА

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«Многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены», – заявил Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Правительство Южной Осетии было отправлено в отставку. Несколько дней на центральной площади Цхинвала проходил митинг. Со стороны ситуация была чисто внешне похожа на попытку очередного майдана, свержения действующей власти с помощью уличных и социальных технологий. Поводом для недовольства граждан послужило убийство подозреваемого сотрудниками местного МВД. На эту трагедию наложилось длительное пребывание РЮО на карантине, отрезавшем ее от России.

О подоплеке происходящего в республике рассказал Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

– Анатолий Ильич, с чем связаны события последней недели в Южной Осетии? Некоторые СМИ уже заявили, что происходящее было похоже на попытку очередного майдана.

Анатолий Бибилов: Пару недель назад было совершено покушение на министра внутренних дел республики, генерала Игоря Наниева. Впоследствии трагически погиб молодой человек, Инал Джабиев, который подозревался в причастности к покушению на Наниева. Теперь в убийстве самого Джабиева подозреваются сотрудники милиции.

Это ужасное событие и привело к опасному кризису и митингам на центральной площади Цхинвала. Называть их словом «майдан» совершенно необоснованно. Министр был мной отстранен от исполнения своих обязанностей, а правительство в итоге отправлено в отставку в полном составе.

– С чем связано покушение на генерала Наниева?

А. Б.: Главная версия: профессиональная деятельность главы МВД. Министерство в последнее время работало исключительно эффективно и профессионально. Мы можем говорить и о ликвидации наркотических сетей, и о разоблачении системы контрабанды сигарет. Достаточно посмотреть на аналитику и статистику по преступности в республике за последние 15 лет. По многим параметрам преступность снизилась в разы.

Но то, что произошло сейчас – ужасная трагедия. Сотрудники милиции, которые подозреваются в убийстве Джабиева, арестованы, это восемь человек. Такое поведение абсолютно недопустимо для сотрудников правоохранительных органов, да и для кого бы то ни было. Если их вина будет установлена судом, я буду настаивать на самом суровом приговоре согласно закону. Я служил с погибшим парнем вместе в миротворческих войсках, я лично знаю его семью и еще раз хотел бы принести свои искренние соболезнования его родственникам и друзьям.

Сейчас все достижения органов МВД в борьбе с преступностью в республике, а они реально велики, оказались в тени этой трагедии. Народу не интересно, сколько преступлений было раскрыто и расследовано, какова в итоге эффективность работы органов внутренних дел за последнее время. На первое место вышло только это трагическое событие. А весь положительный эффект работы МВД за прошедшие годы как бы сошел на нет.

К сожалению, значительное влияние приложил к этому один из бывших президентов республики и его группа поддержки. Воспользовавшись ситуацией, они развернули кампанию с политическими требованиями вплоть до отставки президента.

– Кто-то пытается воспользоваться этой трагической историей в политических целях?

А. Б.: Да, определенные политические заявления со стороны этой группы лиц делались с самого начала. Но когда я в первый же день вышел к митингующим, то эти лица ничего не говорили по существу или обстоятельствам дела. Я говорил только с родственниками погибшего и потерпевших и обсуждал обстоятельства этой трагедии. А потом к митингу стали присоединяться другие лица, выдвигавшие теперь уже политические требования. Но дело в том, что многие из тех, кто предъявляет политические требования, сами причастны к абсолютно незаконным деяниям.

Один из депутатов парламента, например, причастен к подделке свидетельства о смерти человека, которого выбросили в реку, привязав камень к ноге. Прикрывалось даже тройное убийство в селении Зар. То, что называется «прикрыть свой хвост», используя служебное положение. Оппозиция использует сложившуюся ситуацию и трагедию семьи погибшего для восстановления своих личных позиций.

Кроме того, среди так называемых сегодняшних оппозиционных лидеров достаточно людей, которые ранее, что называется, были отстранены от кормушки.

За последние годы бюджетные доходы республики были увеличены с 727 млн рублей до 1,5 млрд в основном за счет ликвидации коррупционных схем и восстановления нормальной бюджетной системы. Я бы не хотел сейчас называть конкретные фамилии, это у нас не принято, но многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены.

Именно поэтому, с одной стороны, один из бывших президентов республики задействовал все свои неформальные возможности в социальных сетях по раскачиванию ситуации, провоцированию беспорядков. С другой – есть и новые оппозиционеры, проигравшие на прошлых выборах, но желающие восстановить свои позиции, воспользовавшись трагедией.

– Социальные сети вредят политической жизни в республике?

А. Б.: Знаете, когда я только был избран президентом, я полагал, что социальные сети – очень быстрый и эффективный инструмент обратной связи с людьми. Я охотно лично выходил на связь в Фейсбуке и старался реагировать на все поставленные там вопросы.

Но со временем стало понятно, что в основном соцсети используются как инструмент пропаганды. Время изменилось, и осетинский сегмент социальных сетей оказался засорен бесконечными ботами и превратился в систему давления на власть и общественное мнение. Возможно, и не без постороннего влияния.

Хотел бы официально сообщить, что с 15 сентября все ограничительные меры по пересечению российской границы отменяются. Понятно, что люди испытывали огромный дискомфорт в связи с этим запретом. Многие наши системы в бытовом плане завязаны на Российскую Федерацию. Это и медицина, и получение материнского капитала, и пенсий, и обучение в России. Были проблемы с обеспечением некоторыми продуктами питания, с растаможиванием транспортных средств.

Но, с другой стороны, нам удалось спасти огромное количество жизней. В РЮО уже три недели нет самостоятельных случаев заражения коронавирусом. Наши средства борьбы с эпидемией даже оказались излишними, и ими мы могли поделиться с братской Северной Осетией, когда там возникла кризисная ситуация.

К сожалению, такой результат всех предпринятых правительством мер не виден невооруженным глазом, а на первый план выходит деятельность некоторых крикунов. В отставку отправлено правительство, которое, по сути дела, спасло страну от гуманитарной и медицинской катастрофы.

С другой стороны, я уверен, и все данные показывают, что большинство населения республики понимает все обстоятельства происходящего.

Цхинвал

РИА Новости

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА, РИА Новости