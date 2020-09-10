ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ ИНСТАГРАМ

Сохранение и развитие культуры общества, народной идентичности прежде всего начинается с любви к родному языку. Популяризация и продвижение родного языка является одной из приоритетных задач нашего поколения. Анализ пройденных лет показывает, что с каждым годом говорящих на родном языке становится все меньше. Причины данной проблемы могут быть совершенно разными. Это сложность языка и особенности интернационального населения.

Как социальные сети могут послужить распространителем родного языка?

На примере магазина «Эксперт» мы можем наблюдать, как играючи можно выучить самые сложные скороговорки на абхазском языке. В прошлом месяце команда магазина «Эксперт» запустила второй по счету конкурс в сети Инстаграм, направленный на продвижение языка. Перед пользователями сети стояла задача проговорить как можно больше скороговорок за короткое время, в них был элемент сложности и элемент игры заочного соперничества.

Такие конкурсы и активность демонстрируют, что наш язык современен, имеет большие перспективы, а его «сложность» – это стереотип. Буквально за несколько дней подписчики начали с легкостью произносить самые сложные скороговорки.

Несмотря на интернациональную аудиторию страницы, реакция была хорошей. Все с интересом наблюдали за эфирами.

На вопрос, заданный одному из владельцев магазина, готовы ли они перейти исключительно на абхазскую речь, ясно дал понять, что в их команде абхазская речь не является редкостью, в основном весь персонал владеет языком.

Такой формат вызывает интерес и вовлекает молодежь. Важным результатом стал то, что были привлечены люди других национальностей, проживающие в других странах. Мы живем в мире интернета, во времена когда информация в Инстаграме, либо в другой социальной сети распространяется молниеносно. Инстаграм – это мощный интернет-ресурс, где можно заявить о себе из любого уголка мира, это площадка, где можно развивать свои навыки, делиться с людьми и сразу же получать обратную связь.

Милана ЖИБА

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА