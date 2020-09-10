ПОДСКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Опрос

На одной из пресс-конференций Президента РА А.Бжания наш корреспондент задал вопрос о том, что наше общество обеспокоено: как преодолеть церковный кризис в Абхазии?

Аслан Георгиевич Бжания ответил, что, действительно, такая проблема существует, и ее надо решать, учитывая все обстоятельства и положение вещей. Но общество в первую очередь волнуют другие вопросы. Вы проведите опрос и убедитесь: прав ли я, или нет.

Редакция провела опрос и убедилась: Президент оказался прав. Небольшой, но охватывающий практически все районы и города республики опрос показал, что волнует наше население в первую очередь. Важно отметить, что активное участие в этом мероприятии приняла молодежь.

Респонденты говорят.

На первое место вышла борьба с коррупцией… Мы до того к ней привыкли, что считаем это нормальным явлением. Мы пока не вполне понимаем, что именно это нас убивает и тормозит развитие республики. Но с коррупцией особой борьбы не было, и нет.

На второе место поднялись родственные связи, кумовство и клановость. Эти явления мешают работе правоохранительных органов. Не чувствуется, что перед Законом равны все, в том числе и чиновники.

Самое плохое, что при определении наказания за что-либо, играет роль какой национальности правонарушитель.

Третье место занимает наркомания, пьяная езда и слабая пропаганда здорового образа жизни.

Актуальным остается вопрос о прозрачности доходов госчиновников и депутатов. Люди никак не поймут, почему решение вопроса о заполнении декларации их доходов постоянно переносится на потом.

Далее в опросе шли ответы о создании рабочих мест в сфере обслуживания, сельском хозяйстве, туризме; о выращивании экологически чистых продуктов, о выпуске товаров, которые насытят местный рынок, а излишки пойдут на экспорт.

Небольшое количество опрошенных поднимали вопрос экологии и переработки мусора.

Еще меньше людей ставили вопрос о расширении соответствующей работы в странах Латинской Америки, Африки, Белоруссии, Турции с целью дальнейшего их признания Республики Абхазия. А также необходимость принятия закона о продаже россиянам недвижимости в Абхазии и взять этот процесс под контроль непосредственно государству. В этой сфере продолжается мошенничество, и госбюджет теряет большую прибыль.

Интересно, что вопросы об оппозиции, добыче нефти, снижении налогов, помощи ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., подняли всего несколько человек.

А главную проблему – о воссоединении и преодолении раскола наших церквей не поднимал и не вспомнил ни один респондент. Хотя этот вопрос был основным в опросе и задавался в первую очередь.

Ответы людей показали две положительные вещи: Президент РА А.Бжания хорошо знает настроения и запросы населения.

Как показывает жизнь: духовное – это хорошо, но земное для тела ближе.

Также наши граждане указали на проблемы, которые нас тормозят и не позволяют двигаться вперед. При таком положении вещей о каких-то особых прорывах страны остается надеяться и ждать, – говорят они.

Мы благодарим Президента РА А.Бжания за поданную идею, а наших респондентов – за искренние ответы. Они помогут веру превратить в правильные действия.

Ответы обобщил Юрий КУРАСКУА

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА