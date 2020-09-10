ЛЕТО-2020

Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как прошел первый после снятия ограничений на границе туристический месяц в республике, а также о заполняемости отелей за август по республике, о спросе на туробъекты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, в работе туристической отрасли в августе зафиксирована положительная динамика.

«У нас хорошие прогнозы на бархатный сезон по брони. Бронь подтверждается почти на 100 процентов. Мы уже немного захватываем октябрь. Но все будет зависеть от погоды», – отметил Барциц.

При этом, как сообщил замминистра туризма, отказов от бронирования в августе не поступало. Оправдались ожидания на результаты от экскурсионной деятельности.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия