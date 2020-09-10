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ЛЕТО-2020
Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как прошел первый после снятия ограничений на границе туристический месяц в республике, а также о заполняемости отелей за август по республике, о спросе на туробъекты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
По его словам, в работе туристической отрасли в августе зафиксирована положительная динамика.
«У нас хорошие прогнозы на бархатный сезон по брони. Бронь подтверждается почти на 100 процентов. Мы уже немного захватываем октябрь. Но все будет зависеть от погоды», – отметил Барциц.
При этом, как сообщил замминистра туризма, отказов от бронирования в августе не поступало. Оправдались ожидания на результаты от экскурсионной деятельности.
Номер: 88
Выпуск: 3966
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия