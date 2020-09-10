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10.09.2020
Номер: 88
Выпуск: 3966
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб подписал Распоряжение о назначении финалиста общественного проекта-конкурса «Гордость Абхазии» Астамура Кутарба внештатным советником.
В документе, в частности, говорится:
«В соответствии с п. 3.10 Положения об Аппарате Кабинета Министров Республики Абхазия, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28.12.2017 г. №191, назначить Кутарба Астамура Юрьевича внештатным советником Премьер-министра Республики Абхазия с 3 сентября 2020 года».
Номер: 88
Выпуск: 3966
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации