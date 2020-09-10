АБХАЗСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ – 90 ЛЕТ

90 лет назад, 2 сентября 1930 года, было создано Абхазское государственное издательство. О том, как работает Абгосиздат в наше время, рассказал руководитель издательства Даур Начкебиа.

«Сегодня Абхазское государственное издательство занимается в основном изданием абхазской литературы – как на абхазском языке, так и в переводе на русский язык. Пропаганда нашей словесности – вот главная задача, на которую нацелен коллектив издательства как государством, так и личным выбором и осознанием своего долга перед абхазской культурой. Современная книга – это трудоемкое и дорогое производство. Подготовить книгу к изданию не менее ответственное и трудное дело. В издательстве работают грамотные и опытные редакторы, корректоры, художники-дизайнеры книги. Перефразируя Чехова, я бы сказал, что в книге должно быть все красиво: и обложка, и шрифт, и текст. Да, самое главное – это то, что написано и как написано. Но книга это уже новый уровень визуализации текста, и сама книга выступает как отдельное произведение искусства. Мы пытаемся лучшие образцы нашей литературы преподнести читателю в лучшем виде, пытаемся тем самым развить его вкус, приобщить его к красоте языка как через текст, так и через его воплощение в книге», – подчеркнул Начкебиа. Среди изданий последних лет он особо отметил «Стихотворения и частушки» основоположника абхазской письменности и литературы Дмитрия Гулиа, «Сочинения» Иуа Когониа, трехтомник Баграта Шинкуба на русском языке, его же двухтомник избранных произведений на абхазском языке, двухтомник Киршала Чачхалиа, двухтомник Таифа Аджба, избранное в двух книгах Даура Зантария. Издаются также книги среднего и младшего поколения абхазских писателей. «В настоящее время издательство переживает определенные трудности, связанные с пандемией и сопутствующим спадом экономики. Тем не менее мы надеемся, что это все ненадолго, и Абхазское государственное издательство будет и дальше выполнять свою миссию по формированию литературного, культурного самосознания нашего общества через национальную словесность, через книгу», – заключил Даур Начкебиа.

Создание Абхазского государственного издательства ознаменовало возрождение и популяризацию абхазской литературы. У истоков создания Абгосиздата стояли Михаил Гадлиба (первый директор Абгосиздата), Николай Таркил, Мушни Хашба и др. Абхазский читатель получил на родном языке книги Самсона Чанба, Дмитрия Гулиа, Алексея Чочуа, Иуы Когониа, Михаила Лакербай, Мушни Хашба, Дзадза Дарсалия и др. Издательство стало спасительной гаванью для творчества абхазских писателей и филологов, у которых появилась возможность реализовать свой потенциал.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс