«СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА» СОСТОИТСЯ В АБХАЗИИ

Фестиваль культуры

VI Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера откроется в Абхазии 7 октября. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала официальный представитель Международного фонда культуры Фазиля Искандера в Абхазии Эльвира Арсалия.

«То, что VI фестиваль Искандера в Абхазии будет – хорошая новость. Он пройдет в начале октября. Сейчас весь мир закрывается, весь мир строит стены, а фестиваль Искандера в это время наводит мосты. Это, впрочем, было главной миссией фестиваля. Мы очень рады, что даже в такое сложное время у нас получается провести фестиваль, пусть даже не с самой большой программой. Как всегда государство поддерживает фестиваль Искандера. Мы встречались и с министром культуры, и с главой Администрации города. Есть уже план, который разработали директор фонда Шазина Агрба и куратор фестиваля Алексей Шервашидзе. Мы надеемся, что не будет никаких потрясений, связанных с коронавирусом, и в рамках указанных сроков фестиваль состоится», – подчеркнула Арсалия.

Первый международный фестиваль культуры «Стоянка человека» прошел в Сухуме в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба в 2015 году.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия