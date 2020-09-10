ЭПИДЕМСИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик призвала граждан ответственно подходить к рекомендуемым мерам безопасности, чтобы избежать дальнейшего роста числа инфицированных. Она особо отметила, что родственники умерших от коронавирусной инфекции не должны устраивать пышные похороны. «Родственники, которые контактировали с покойным, могут сами быть носителями инфекции. Так начинались вспышки в Дагестане, в Карачаево-Черкесии. Если каждый житель не будет соблюдать необходимые требования, ситуация будет ухудшаться»,– сказала главный санитарный врач.

«Мы хотим остановить вспышки. В настоящее время эпидемситуация в республике очень серьезная. С начала проникновения COVID-19 в Абхазию выявлено 516 заболевших. Мы всеми силами пытаемся заглушить вспышки, которые возникают в разных местах. Они появляются из-за того, что мы продолжаем нарушать необходимые меры. Если человек контактировал с заболевшим, необходимо оставаться дома», – подчеркнула она.

Людмила Скорик сообщила о количестве заболевших по Абхазии: «По городу Сухуму – 379 человек, в Гагре – 41, в Гудауте – 59, в Очамчырском районе – 24, в Гулрыпше – 10 и в Ткуарчале – 3 заболевших. В Ткуарчале ранее не было зафиксированных случаев. Один случай был завозной, люди не пошли на самоизоляцию, и инфекция стала распространяться».

Главный санитарный врач отметила, что ПЦР-диагностика проводится по симптоматике. «ПЦР-диагностика служит для выявления больных, а не для подтверждения того, что в данный период времени человек здоров. Наша единственная лаборатория работает на полную мощность, и тесты проводятся практически круглосуточно. У нас достаточно тест-систем, но невозможно протестировать всех желающих. Возможности лаборатории ограничены работой нашего оборудования. Прошу соблюдать все требования, которые действительно остановят это заболевание в республике и не дадут выбить из рабочего графика единственную лабораторию на всю республику», – подчеркнула Людмила Скорик.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РА

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА