ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МИНКУЛЬТУРЫ

Премьер-министр РА Александр Анкваб, министр культуры Гудиса Агрба и замминистра культуры Динара Смыр обсудили ход реализации мероприятий Минкульта на 2020 год, а также проект плана мероприятий на 2021 год с учётом рисков изменения эпидемиологической обстановки и бюджетных возможностей государства. Гудиса Агрба рассказал главе Правительства о намеченных планах по культурному обмену и сотрудничеству с Российской Федерацией, о планирующихся обменных гастролях абхазских коллективов в регионах России. В завершение рабочей встречи её участники обсудили проект государственного плана мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазии. По предварительным данным, в комплекс мероприятий к 30 сентября войдут концерты с участием российских и абхазских артистов.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс