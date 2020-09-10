ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГАМ

Премьер-министр Республики Абхазия провёл встречу с исполняющим обязанности министра по налогом и сбором, заместителем министра Мерабом Логуа.

Логуа представил главе Правительства данные о налоговых поступлениях за 8 месяцев текущего года, рассказал о том, как обстоят дела в части уплаты налоговых начислений и о том, как отразится курортный сезон на показателях будущих месяцев.

Он рассказал, что план собираемости за первые 8 месяцев в 2020 году составлял 1 млрд 659 млн 576 тыс. рублей, его выполнение составило 1 млрд 341 млн 829 тыс. рублей (81 % от планового показателя).

Мераб Логуа отметил, что данные за 8 месяцев 2020 года незначительно отличаются от показателей за аналогичный период 2019.

«С 1 января по 31 августа в 2019 году в бюджет республики поступило по всем видам налоговых платежей 1 млрд 565 млн 928 тыс. рублей, что всего лишь на 14 % больше показателей за такой же период 2020 года. Однако существенным фактором в учёте 2020 года является то, что в данных за 8 месяцев не учтены доходы и отчисления курортной сферы», – подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что объекты турсферы возобновили работу в августе, предварительные результаты их финансовой деятельности будут отражены в отчётах к середине сентября.

Что касается информации из районов, он дополнил, что Очамчырский, Сухумский и Гулрыпшский районы выполнили план за 8 месяцев. Однако самым проблемным остаётся Гагрский район, выполнение плана в котором с января по август составило 46 %.

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: экономикаАвтор: Управление пресс-службы и информации