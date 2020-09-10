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ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ
В Кабинете Министров РА
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями Министерства здравоохранения России, на которой обсудили завершение строительства, оснащение и профиль будущей работы строящегося учреждения – больницы в городе Ткуарчале.
Участники встречи проинформировали Премьер-министра о том, что, осмотрев объект в Ткуарчале, рабочая группа намерена приступить к изучению проектной документации, реестра планируемого к закупке технического оснащения и оборудования.
Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия пояснил:
«При сотрудничестве с российскими коллегами мы, основываясь на ряде межведомственных соглашений и договоров, нередко решали различного рода задачи. В ближайшие дни в консультативном ключе мы постараемся совместно выявить недочёты проекта больницы, постараться концептуально разрешить проблемы для того, чтобы после своего открытия больница могла полноценно осуществлять скорую и плановую медицинскую помощь населению районов Восточной Абхазии».
Он подчеркнул, что до составления заключения рабочей группы будет организован ряд встреч с сотрудниками ткуарчалской больницы, изучены возможности здания и статистические данные Минздрава Абхазии.
Завершая встречу, Премьер-министр поблагодарил членов делегации за работу:
«Ткуарчалская больница должна в конечном итоге соответствовать общепринятым стандартам здравоохранения».
Номер: 88
Выпуск: 3966
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации