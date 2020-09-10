ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил ректора Абхазского госуниверситета, профессора Алеко Гварамия с юбилеем. Алеко Гварамия исполнилось 80 лет.

«Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить Вас с юбилеем. Вы являетесь человеком, который внес огромный вклад в становление современного Абхазского государства, нашей абхазской науки. Наверное, в области естественных наук у нас нет такой величины, как вы. Я интересовался вашей биографией и считаю, что путь, который вы прошли, поучительный», – подчеркнул Аслан Бжания.

«Общественность республики знает, что вы автор более чем 120 научных работ, что вы преподавали в европейских вузах, что ваше имя внесено в Международном сократовском центре в реестр крупных ученых столетия, что вы депутат нашего Народного Собрания – Парламента РА. Ваша общественная и государственная деятельность тесно связана с вашей спортивной деятельностью. Вы известный спортсмен, судья международной категории по боксу, вы судили поединки московской Олимпиады. Одним словом, создатель вас щедро одарил разными талантами», – сказал Бжания.

Он также заверил, что руководство страны и впредь будет помогать университету. «Мы будем способствовать тому, чтобы АГУ выпускал специалистов экстра-класса», – сказал Президент.

Указом Президента РА Аслана Бжания за заслуги в научной и педагогической работе, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов ректору Абхазского госуниверситета, доктору физико-математических наук, профессору, академику Российской Академии естественных наук, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» I и II степеней, заслуженному деятелю науки РА Гварамия Алеко Алексеевичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия». Президент подарил Алеко Гварамия в честь 80-летнего юбилея башлык. Алеко Гварамия поблагодарил Аслана Бжания за поздравление.

В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы развития образования.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил с юбилеем профессора, академика, ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия.

В тексте поздравления говорится: «Уважаемый Алеко Алексеевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас со славным юбилеем – 80-летием со дня рождения! Вся Ваша жизнь – достойный пример служения науке и родному государству, и эта неразрывная связь прослеживается от первых шагов в профессии по сегодняшний день. Ваши общепризнанные академические научные достижения, многолетняя преподавательская деятельность, организаторский талант для каждого соотечественника являются предметом особой гордости.

Вы сумели в период тяжелейшей войны народа Абхазии 1992-1993гг. возобновить учебный процесс для студентов Абхазского государственного университета на подконтрольных законным властям территориях страны, сохранить образовательные и научные связи с рядом вузов и научных центров России, где наши студенты продолжали учебу во время войны. Не отступая перед проблемами, Вы восстановили университет в условиях послевоенных трудностей, и сегодня АГУ – современный вуз, восполняющий кадровый резерв республики. Такой же эффективной была Ваша парламентская деятельность в годы тяжелых испытаний, когда возрождалось Абхазское государство. Кавалер орденов «Ахьдз-Апша» I и II степеней, заслуженный деятель науки Республики Абхазия, заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия – это всего лишь скромная дань Вашему значительному вкладу в развитие науки и абхазской государственности. Уважаемый Алеко Алексеевич, примите мои наилучшие пожелания».

Номер: 88Выпуск: 3966Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс