НЕ СТАВЬ ПАЛКИ ДРУГОМУ, ЧТОБЫ САМОМУ НЕ ПОСТРАДАТЬ

Невыдуманные истории

В 40-х годах ХХ века жил в одном из районов Абхазии Ахмат Р. Он был небольшого роста, смышлен и справедлив. Его часто приглашали, чтобы он содействовал урегулированию споров между людьми или семьями. Ахмат всегда говорил, что родственники, друзья – это хорошо. Но когда надо решить проблему, необходимо отталкиваться только от народных адатов, национальных правил. И у него получалось. Но не всегда, если касалось его республики.

Как-то в его присутствии местный гражданин родом из-за Ингура прилюдно высказал плохие слова об Абхазии и абхазах. В таких случаях Ахмат особенно чувствовал несправедливость к своей земле и в рассуждения с оппонентом, как правило, не вступал, а всей мощью обрушивался на него с увесистыми кулаками. Так было и сейчас.

Естественно, его посадили в камеру предварительного заключения. Тогда в основном сотрудники милиции были грузинской национальности.

Охранники узнали, за что посадили Ахмата, и самовольно решили перевести его в камеру, где уже сидел за какие-то нарушения двухметровый правонарушитель, также родом из-за Ингура. Дескать, пусть проучит этого абхаза-коротышку. Естественно, заранее все рассказали о произошедшем сидящему амбалу.

Ахмат и пять минут не просидел спокойно. Его напарник по камере стал всячески его задевать физически и словом. Произошла драка, шумная, с криками, громкими ударами.

Охранники, сидевшие поодаль, слыша все это, потирая руки, радовались, что абхаз получил свое. Когда они услышали крик «Мишвеле!» (помогите) и открыли дверь камеры, увидели, как амбал валяется в луже крови с большой резанной раной на животе. Когда Ахмата задерживали, никто его не проверил, и не догадался, что у него, как у истинного абхаза, всегда был при себе нож, который в данный момент был спрятан в сапогах.

Пока суть да дело, Ахмат навесил тумаков двум охранникам и совершил побег из КПЗ. Тут же подался в абреки, и никто не знал его местонахождения несколько лет.

Прошло время, и из-за давности лет никто не вспоминал о давнем поступке какого-то абхаза.

Ахмат вернулся к нормальной жизни, и стал честно зарабатывать, сдавая фрукты, овощи в заготконтору. Ему сказали, что можно хорошо заработать, если повезти на продажу лавровый лист в Ростов.

Сказано, сделано. Затратив большие деньги на покупку листа, Ахмат решился на поездку в далекий город, чтобы заработать еще больше.

В Ростове заготовщики встретили его с прохладцей и за весь привезенный товар дали смехотворную сумму, тем самым, поступив несправедливо. Не согласиться на это и везти обратно домой лавровый лист было еще накладней. Рассчитываясь с Ахматом, приемщики, подкалывая его, бросили вслед: «Привозите еще!»

И Ахмат привез. Очень много тюков, больше, чем в первый раз, душистого, южного листа. Получив на этот раз кругленькую сумму наш герой тут же укатил домой.

Спустя время другие граждане из Абхазии повезли на ростовскую базу свой товар, который приемщики тщательно проверили и взвесили. Тамошние кладовщики спросили: «А вы Ахмата знаете? Передайте от нас «горячий» привет. Мы его ждем».

Оказалось, что когда Ахмат последний раз привез огромное количество лаврового листа в тщательно перевязанных тюках, только внешние стороны тюков действительно состояли из лаврового листа, а внутри были набиты листьями ореха, ольхи и других деревьев.

«В любом случае жадность и несправедливость наказывается самой жизнью. Рано или поздно», – говорил Ахмат Р.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА