НУЖЕН ЛИ НАМ НАЛОГ С ПРОДАЖ

Свободное мнение

«К деньгам нужно относиться как к хлебу – внимательно, душевно. Не разбрасываться ими и не выбрасывать», – заметил как-то один умный человек.

Для того, чтобы говорить о целесообразности налога с продаж, необходимо определить, какие при этом ставятся цели: уменьшение налогового бремени на производителей и увеличение бюджетных поступлений сумм налога в казну. Уплата налога с продаж является залогом стабильного развития абхазской государственности. Вся система налогообложения – важнейшая и приносящая наибольший доход в казну. Это один из самых главных налогов среди отчислений, уплачиваемых в момент покупки. Суть данного налога заключается в том, что есть три субъекта: труженик-продавец, покупатель и государство. Между ними происходит сделка, которая облагается налогом с продаж. Государство контролирует систему расчёта, и порядок уплаты происходит через кассовый аппарат.

Налог с продаж прост как в администрировании, так и для налогоплательщиков. Ограниченная (реализация за наличный расчёт) налоговая база позволяет легко рассчитать и проверить налоговые обязательства. Объектами налогообложения являются товары, работы и услуги.

Таким образом, чем длиннее цепочка посредников, тем выше налог будет «сидеть» в стоимости конечного продукта. При этом этот налог, не вычитываемый по сравнению с НДС, будут платить все, и это приведёт к облегчению налоговой нагрузки.

Риск неуплаты при одноступенчатом налоге с продаж концентрируется на одной стадии производственно-коммерческого процесса, и вся сумма налога может быть полностью потеряна, поскольку розничная продажа в Абхазии является слабым звеном производственной цепи.

Сегодня, как никогда раньше, климат для новой власти благоприятен в стремлении заполнить казну. У власти нет чёткого плана по решению финансовых проблем на уровне государства. Что с этим делать не знает никто, а потери от коррупционного воровства всё больше. Но даже если случится чудо и Президенту А.Бжания удасться выправить некоторые дела, это не решит главную проблему Абхазии – отсутствия экономического развития. Коррупционеры у власти только продлевают агонию, в которой безвылазно находится страна. Объём инвестиций, требуемых для обеспечения социально-экономического развития государства в разы превосходит их объём, выделяемый Россией. За весь послевоенный период государствования страна в тупике, так и продолжает стоять, всё больше и глубже погружаясь в кризис. Но это не значит, что выхода нет.

Я родился и вырос в стране, которая гордится и дорожит нравственными ориентирами отечественного аламыса: трудолюбие, знание, душевная красота, товарищество, братство, интернационализм. Учась в Тбилиси, я часто слышал о нас: «О-о! Апсуа!» А сейчас... Пройдитесь по нашим улицам или по набережной – не услышишь абхазской речи, за редким исключением. Многие поверили денежному мешку, а не в правду Бога, и пошли на конфликт со своей совестью. Это наша трагедия.

Клановое общество способно прогнуть любого, даже порядочного Хаджимба, у которого не было программ и планов развития. Кланы не дали команде работать в пользу народа и государства. Сплетен и интриг против них было с избытком.

Невозможно решать задачи оздоровления власти с помощью так называемых выборов в обществе, где к власти приходят с помощью денег и за деньгами.

Одним из способов оздоровления экономической системы государства может стать введение налога с продаж (НсП)

Дело в том, что огромное количество товара покупается у нас помимо кассового аппарата, и, естественно, небогатое большинство нашего населения предпочтёт купить товар на 10-15 процентов дешевле, чем сознательно платить налог. В том, что бизнес эту лазейку использует, сомневаться не приходится. Вопрос: какие будут масштабы? Это дело налоговой полиции.

Безусловно, НсП, благодаря своей простоте, облегчит жизнь бизнесу. А вот импортеры, занижавшие стоимость ввозимого товара, чтобы платить меньше налогов, проиграют: налог-то будет браться с конечной, реальной цены. Проиграют и покупатели такого импорта: цены полезут вверх. И самое главное, деньги пойдут в местный бюджет. При введении НсП основным критерием должен стать ответ на вопрос: какой налог меньше поддаётся махинациям.

С введением НсП утратит значение тот факт, что фонд оплаты труда с отчислениями составляет ту часть добавленной стоимости, по которой не формируется вычет. Важно, что это положительно повлияет на тенденцию дальнейшего перевода заработной платы на официальную основу.

Президент, правительство и народные избранники должны понять: чтобы изменить ситуацию в стране, нужно ввести налог с продаж! Кроме того, одной из целей введения налога с продаж является снижение коррупциогенности и сокращение теневой экономики в стране.

НсП – это налог на конечную реализацию. По классической схеме налог с продаж уплачивает конечный потребитель, а отчитывается об этом в налоговый орган конечный продавец.

В отличие от НДС, налог с продаж имеет каскадный эффект. На стоимость товара, движущегося по классической схеме: производитель – оптовый продавец – розничный продавец, будет начисляться налог с продаж. Причём каждое звено цепочки будет начислять на уже начисленный налог. Суммы поступлении в бюджет будут в разы увеличиваться и может составить да ста миллиардов!

Таким образом, сельхозпроизводители, как начальное звено торговой цепи, при каскадном принципе облажения налогом с продаж станут продавать свой товар с выгодой для покупателя на рынке. В противном случае к конечному потребителю он может прийти очень дорогим.

Путь, по которому мы шли последние 28 лет, исчерпан, нужно корректировать модель развития. Все возрастающий процент населения считает, что Абхазия идёт по неверному пути.

Сегодня, на мой взгляд, нужен не бюрократический «междусобойчик» между ветвями власти. Для корректировки пути, по которому пойдёт Абхазия, нужен диалог с гражданским обществом. Усилить работу по организации совершенствования приёма письменных и устных обращений граждан в форме предложений, их обработки, системизации, обобщения и анализа. Власть должна изменить язык общения со страной. Подтверждает это выступление депутата Госдумы России Ольги Тимофеевой на инаугурации президента: «Главное, чтобы избранный президент Абхазии каждый свой шаг сверял с людьми».

Чтобы наша жизнь изменилась кардинально, Вам, Аслан Георгиевич, как мудрому руководителю и Президенту страны необходимо рассмотреть возможность принятия закона «О налоге с продаж (НсП)», который станет залогом стабильного развития Страны Души. В стране, где настолько развита розничная торговля, как у нас в Абхазии, важнейшим и приносящим каскад наибольших доходов в казну может стать налог с продаж (НсП).

Лаврентий КВИЦИНИЯ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. МВД РА

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: политикаАвтор: Лаврентий КВИЦИНИЯ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. МВД РА