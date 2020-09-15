ПОДВИГ ВРАЧЕЙ ГУДАУТСКОГО КОВИДНОГО ЦЕНТРА

Коронавирус COVID-19

Нам с вами довелось жить в сложное время. Привычная картина мира рушится. Мир без границ, которому мы так привыкли, неожиданно сузился до города, улицы, квартиры. Но это не повод предаваться унынию или панике. Сегодня время поддержать тех, кто поддерживает нас, когда мы болеем.

Мне всегда было не по себе, когда при мне ругали врачей. Вот когда нелицеприятно говорят об ошибках в нашей государственной медицине, – тут да, согласна, критиковать есть за что. Проводить «оптимизацию» в медицинских учреждениях было преждевременно и ошибочно. Сейчас, впрочем, не время спорить и что-то доказывать. Настала пора понять, что хватит относиться к нашим врачам потребительски и с недоверием.

Сегодня в пик пандемии коронавируса в Абхазии они нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат. Их сейчас в спешном порядке отозвали из отпусков. Тех, кто далек от специальности инфекциониста, спешно проинструктировали и обучили, как действовать в условиях эпидемии. Но опыта нет, и люди нервничают. И хорошо, что нашлись такие, которые понимают, как трудно сейчас всем медикам вне зависимости, в инфекционном ли они отделении на переднем крае или прикрывают тылы на своем участке, успокаивая бабушек.

Я связалась по интернету с пациентами Гудаутской больницы. Все они выражают безмерную благодарность врачам и медперсоналу.

Директор Горской школы №10 им. Н.Лакоба г.Сухуме сказала: «Низкий поклон всем врачам и медперсоналу за их мужество и высокий профессионализм. Они не только выполняют свой долг, но и проявляют сострадание ко всем пациентам без исключения. До трёх часов ночи проводят процедуры. Им очень тяжело это делать в медицинских защитных костюмах, масках и прочей экипировке. Работают на износ, особенно бригада врачей Республиканской больницы – гастроэнтеролог Херсина Гулия и уролог Давид Смыр, реаниматолог Ренель Кобалия из Ткуарчала, а также уролог Сухумской горбольницы Астамур Гуния и бригада Агудзерского госпиталя».

Жана Гогуа – кассир-бухгалтер: «Большое спасибо медперсоналу, работающему под руководством врача Херсины Гулия. Очень оперативный и дисциплинированный состав. Выражаю им благодарность за их труд, терпение, понимание и внимание к больным. Особенно медсёстрам из Гагрской больницы: Эсме Ласария, Шазине Симсим, Амре Хишба, Нателе Трибунской, Сабине Агрба, Сабине Джугелия, Саиде Анкваб и Элане Крия».

Рассказывали пациенты ещё и о том, что некоторым больным родственники предлагали выехать на лечение в Россию, но они категорически отказались.

Я пообщалась по телефону с Хисой Гулиа, которая после недельного дежурства находится на двухнедельной изоляции в своём доме в Гудауте.

Врач-гастроэнтеролог Херсина Херсоновна Гулия после окончания Бомборской средней школы поступила в Ростовский медицинский университет, в котором прошла и ординатуру. С 2009 года работает в Республиканской больнице. В Гудаутском ковидном центре дежурила три недели с перерывами. Хиса говорит:

– Из-за скептиков пандемия коронавируса будет угасать долго, будут возникать новые очаги заболевания из-за того, что люди не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию, посещают массовые мероприятия. Когда сохраняется так называемая «медленная» заболеваемость, это всегда связано с нарушениями рекомендуемых противоэпидемических мероприятий. Это медленное угасание будет тянуться и потому, что коронавирус заразен и хорошо выживает в окружающей среде. Только коллективный иммунитет остановит эпидемию. Конечно, плохо, что люди несерьезно относятся к карантину, особенно молодые.

Что такое дежурства и экстренные ситуации? Это в том числе и когда ни присесть, ни поесть некогда. Врачи – это не офисные работники, которые могут в обед выйти в кафе и у которых есть гарантированное время на прием пищи.

Сегодня у нас есть возможность просто сделать врачам маленький подарок, сказав «спасибо». Мы знаем, насколько сложно сейчас медикам, какая у них сегодня сумасшедшая и физическая, и психологическая нагрузка. Врачей надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях – без вакцин, без лекарств – они научились лечить людей с неизвестной болезнью. Это подвиг. По всему миру люди находят оригинальные и трогательные способы выразить свою благодарность – плакат в окне, световая инсталляция или простые аплодисменты на балконе. Флэшмоб аплодисментов, кстати, начался с Италии, где из-за вынужденных карантинных мер и самоизоляции местные жители договорились об определенном времени, в которое нужно выйти на балкон и аплодировать, выражая таким образом благодарность медикам. Подобные жесты общественной поддержки мгновенно стали традицией, их подхватили во Франции и Великобритании, Греции, Израиле, США.

Хотелось бы, конечно, чтобы и руководители Министерства здравоохранения Абхазии иногда наведывались к пациентам Гудаутского ковидного центра, и своим тёплым словом оказывали тем самым внимание и моральную поддержку больным. Это их пожелание.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

На фото: Херсина Гулия и её бригада.

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ