МОЛОДЫМ – ПРЕМИИ, ЗАСЛУЖЕННЫМ – ПРИЗНАНИЕ И ПОЧЕТ!

Наука Абхазии

Состоялось заседание президиума Академии наук Абхазии, в котором принял участие академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Владимир Баутин. В Абхазию Владимир Моисеевич Баутин прибыл со специальной миссией, которую и выполнил в присутствии президента Академии наук Зураба Джапуа и членов президиума – вручил доктору сельскохозяйственных наук, профессору, директору ГНУ «Институт сельского хозяйства АНА», академику АНА Лесику Янковичу Айба диплом и значок иностранного члена Российской академии наук.

– Это поручение президента РАН Александра Сергеева и главного ученого секретаря президиума РАН Николая Долгушкина, – сказал Владимир Баутин, подчеркнув, что российские коллеги знают, как значительны заслуги академика Айба в развитии аграрной науки, в особенности той ее части, которая касается субтропических культур.

Лесик Айба поблагодарил руководство РАН за высокую честь и заметил, что коллектив Института сельского хозяйства АНА постоянно расширяет и область исследований, и контакты с российскими коллегами, в том числе и в вопросах подготовки кадров.

Еще одним важным вопросом повестки дня стало решение о присуждении премии президиума АНА молодым ученым за лучшую научную работу на абхазском языке за 2019 год. По итогам голосования из двух работ, отобранных и представленных экспертной комиссией, лучшим было признано исследование Саиды Хаджим и Наалы Барциц «Афольклортъ текст аюышьа8йара иазкны4 А8суа нар0тъ епос ашьа0ала» ( О правописании фольклорного текста: на основе абхазского нартского эпоса).

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА