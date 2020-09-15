ЛУЧИ ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА САБЛИНА

90 лет русскому поэту Абхазии

Владимир Григорьевич Саблин – один из лучших русских поэтов Абхазии, поэт яркий, самобытный, очень искренний. У него нет надуманных строк. Его стихи просты и естественны, как солнечные лучи, согревающие рассвет, как капли росы на траве. И в то же время они мудры и заставляют читателя задуматься о вечных истинах добра и зла, они воспевают любимую Родину – Абхазию, красоту души ее людей и природы. Когда ты читаешь стихи этого поэта, такое чувство, что он разговаривает только с тобой, исповедуется тебе. В прошлом году Владимиру Саблину исполнилось 90 лет, но широко отметить эту дату в республике не смогли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако такой поэт не должен остаться незамеченным. И хотя ситуация с коронавирусом в республике не улучшается, было решено провести вечер юбиляра в Национальной библиотеке им. И. Г. Папаскир. Он прошел 3 сентября. Поздравить поэта пришли представители Посольства России в Абхазии, Россотрудничества, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу, поэт, общественный деятель Владимир Зантариа, коллеги юбиляра, друзья, поклонники его таланта.

Звучали добрые слова о поэте, его творчестве, пожелания, поздравления. Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Чеха, председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн, Владимир Зантариа, Вахтанг Абхазоу и другие отмечали яркий талант поэта Владимира Саблина, общечеловеческую ценность его творчества.

Открывая торжество, директор Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Борис Чолариа особо подчеркнул значимость творчества поэта для Абхазии. Ведущий вечера Владимир Никонов рассказал о Владимире Саблине, его жизненном пути и пути в литературу. Он задался вопросом: так русский ли поэт Владимир Саблин или абхазский, и сам же ответил на него, что это поэт, воспевающий Абхазию на русском языке, русский поэт, но любовь к Абхазии у него в крови.

Владимир Саблин родился в Сухуме 8 декабря 1929 года в рабочей семье. Окончив 4-ю школу, затем Серпуховское военное авиационно-техническое училище, служил в ВВС России с 1953 по 1956 годы, работал техником-электромехаником на медико-биологической станции АМН СССР, затем на Сухумской научно-морской станции. Все это время он занимается и поэтическим творчеством.

Владимир Саблин публикуется с 1960 года. Его яркие стихи печатают в газете «Советская Абхазия», в других периодических изданиях. В последнее время они постоянно появляются в журнале «Акуа-Сухум», радуя читателей, и однажды заслужили литературную премию этого журнала.

У поэта есть в стихах такая строчка: «Мое распахнутое сердце». Это сердце пропускает через себя все горести и беды, болит за все, что происходит вокруг, и страстно желает изменить мир, сделать его лучше, четко обозначить границу между добром и злом:

Я поймал падучую звезду,

Как коня хватаю за узду!

И руке, как усмиренный конь,

Подчинился неземной огонь.

Я стою, рука моя болит,

Но сжимаю яростный болид!

И клянусь: огонь я удержу,

Чтоб прожечь им новую межу.

Чтоб прожечь,

Как прорубить мечом

Ту межу между добром и злом.

В книге «Прозренья миг – Священный миг», изданной в Сухуме в 2005 году, привлекает «Слово к читателю» Владимира Саблина, раскрывающее его сущность как человека и поэта: «Дорогой мой читатель, если посетит меня радость, что эта книга моя окажется в руках твоих, и ты познакомишься с переживаниями и думами моими, я буду благодарен судьбе за наше заочное знакомство… И буду искренне рад, если какие-то строки стихов моих затронут душу твою, и ты потянешься к осмыслению сегодняшнего бытия нашего, нашего возможного будущего и мира сего в Мироздании.

А я рад уж тому, что живу на родине моей, имя которой Абхазия. С ней уже больше ста лет повязаны корни рода нашего, упрятанные в Вологодчине (Сусловы по деду и Жолтяковы – по бабушке) и в Северном Приуралье (Саблины – по отцу). И я счастлив тем, что живу и дышу Духом гор наших и веянием дыхания моря. И мне хочется пожелать людям самого скромного и тихого бытия в их родном краю.

Да пусть не гаснет ваш домашний очаг, хранимый любовью и взаимной заботой друг о друге, всех родных и близких.

Всего вам доброго, будьте счастливы.

Храни вас Бог!»

Замечательный юбилейный вечер Владимира Саблина завершился словами благодарности поэта всем присутствующим. И, конечно, он прочитал свои стихи.

От всей души желаем Владимиру Григорьевичу крепкого здоровья, новых творческих открытий, поэтического вдохновения!

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ