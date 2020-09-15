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15.09.2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование коллегам Зинаиде Кове и Иналу Чолария по случаю смерти мужа и отца

ГЕНО ГРИГОРЬЕВИЧА ЧОЛАРИЯ

Наш друг Гено был Человеком и хорошим журналистом, участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награждён медалью «За отвагу».

Также соболезнуем родным и близким, друзьям и коллегам, всем тем, кто знал и находился рядом с нужным нашему обществу гражданином Апсны.

Похороны состоялись 14 сентября в г. Сухуме.


Номер:  89
Выпуск:  3967
Рубрика:  общество
Автор:  Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»

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