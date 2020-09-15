Главная
15.09.2020
Номер: 89
Выпуск: 3967
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование коллегам Зинаиде Кове и Иналу Чолария по случаю смерти мужа и отца
ГЕНО ГРИГОРЬЕВИЧА ЧОЛАРИЯ
Наш друг Гено был Человеком и хорошим журналистом, участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награждён медалью «За отвагу».
Также соболезнуем родным и близким, друзьям и коллегам, всем тем, кто знал и находился рядом с нужным нашему обществу гражданином Апсны.
Похороны состоялись 14 сентября в г. Сухуме.
Номер: 89
Выпуск: 3967
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»