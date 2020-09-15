О РАБОТЕ ГОССТАНДАРТА РА

Состоялась рабочая встреча первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа с руководством Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору – председателем Комитета Галустом Трапизоняном и заместителем руководителя Эрастом Агумаа.

Они проинформировали Джопуа о текущей работе, в частности, по проблемам ввоза на территорию Абхазии продукции, не соответствующей установленным стандартам, а именно – с нарушением правил транспортировки, маркировки и с истекшим сроком годности.

По информации руководства Госстандарта, были также выявлены случаи ввоза в страну детских игрушек, произведенных в республике КНДР, изготовленных из некачественного пластика, который способен нанести вред здоровью. Первый вице-премьер рекомендовал руководству Комитета направить все усилия на исключение случаев подобных нарушений, тем самым защитить население Абхазии от ввоза на его территорию продукции и товаров, опасных для здоровья.

В ходе рабочей встречи участники обсудили текущие вопросы, план работы ведомства.

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации