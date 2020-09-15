В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Рабочая встреча Премьер-министра РА Александра Анкваба с директором Сухумского физико-технического института Академии наук Абхазии Анатолием Марколия была посвящена работе и проблемам, с которыми сталкивается научное учреждение.

Марколия проинформировал Премьер-министра об основных направлениях текущей работы института, о положении дел с материально-техническим обеспечением, о реализации договоров между СФТИ и российскими коллегами, о перспективе заключения новых соглашений с профильными институтами регионов России. В целом, по словам Марколия, ситуация с содержанием института сложна, отягощена отсутствием государственного финансирования. Александр Анкваб рекомендовал мобилизовать все силы и направить на сохранение технического и недвижимого фонда СФТИ, не допускать разбазаривания имущественных объектов института.

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Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с председателем Фонда социального страхования Бакуром Бебия, который проинформировал о темпах пополнения счета внебюджетного фонда, о графике осуществления обязательных социальных выплат гражданам различных категорий. При изменении графиков выплат заработной платы претерпевают изменения план и график поступлений в Фонд соцстрахования.

План Фонда по поступлениям за 8 месяцев 2020 года выполнен на 45%, что составляет 52 млн 119 тыс. рублей. Из всех видов поступлений Фонда наибольший недобор зафиксирован по доходам от патентной системы налогообложения (33%) и страховым взносам от плательщиков спецналога (25%). Фонд соблюдает обязательства в области социальной политики и осуществляет выплаты по основным направлениям утверждённых соцвыплат. Так, все заявления граждан по семи видам соцвыплат были обработаны и обеспечены в полной мере по 1 августа 2020 года. По мнению Бебия, существенное отклонение от графика может привести к возникновению проблем с соцвыплатами. В связи с недоимками приостановлено финансирование и рассмотрение заявок на санаторно-курортное лечение и оздоровление страхователей. В завершение встречи А. Анкваб рекомендовал усилить администрирование доходной части бюджета Фонда, работать в направлении изъятия задолженностей прошлых лет.

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации