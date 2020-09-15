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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с 55-летием.
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего 55-летнего юбилея.
Вы – один из наиболее авторитетных государственных деятелей современной России, чья деятельность направлена на обеспечение благополучия и процветания родной страны, укрепление ее международного авторитета.
Народ Абхазии всегда с большой благодарностью будет помнить Ваш личный вклад в признание независимости нашей республики Российской Федерацией. Историческое решение, принятое Вами 26 августа 2008 года, открыло новую страницу во взаимоотношениях наших стран. Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией заложило крепкий фундамент для формирования правовой базы двусторонних отношений.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо Великой России».
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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с юбилеем.
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия.
Мудрый и авторитетный политик, занимая самые ответственные, высшие руководящие должности в государстве, Вы всецело посвятили себя служению интересам Российской Федерации, защите коренных интересов её многонационального народа, укреплению международной стабильности и безопасности.
Хорошо понимаем, какой высокой концентрации воли, политической ответственности требовали меры и решения, предпринятые Вами в августе 2008 года, по принуждению Грузии к миру и последующему признанию Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. Высоко ценим и с глубокой благодарностью всегда будем помнить об этом.
Уверены, что заложенные Вами основы современных союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия всецело отвечают взаимным стратегическим интересам и будут неуклонно развиваться.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, долгих лет и новых успехов в служении Российскому государству».
Номер: 89
Выпуск: 3967
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации