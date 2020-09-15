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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Абхазия – Сирия
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Хафез аль-Асада с 55-летним юбилеем.
«Вы являетесь примером истинного патриотизма, беззаветного служения интересам своего народа и государства. Подтверждением тому являются события последних лет в Вашей стране. Несмотря на колоссальное давление извне, под Вашим руководством народ Сирии смог спасти Родину от натиска недругов и международного терроризма, защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны», – говорится в поздравлении.
От имени народа Абхазии Бжания выразил признательность Башару Асаду за мужественное решение по установлению дипломатических отношений между Абхазией и Сирией, принятое несмотря на международное давление. «Для нас имеет огромное значение укрепление дружественных связей с Сирией, страной, имеющей богатую историю и культуру», – отметил Бжания.
Президент Абхазии пожелал Башару Асаду крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Номер: 89
Выпуск: 3967
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия