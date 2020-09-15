ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Абхазия – Сирия

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Хафез аль-Асада с 55-летним юбилеем.

«Вы являетесь примером истинного патриотизма, беззаветного служения интересам своего народа и государства. Подтверждением тому являются события последних лет в Вашей стране. Несмотря на колоссальное давление извне, под Вашим руководством народ Сирии смог спасти Родину от натиска недругов и международного терроризма, защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны», – говорится в поздравлении.

От имени народа Абхазии Бжания выразил признательность Башару Асаду за мужественное решение по установлению дипломатических отношений между Абхазией и Сирией, принятое несмотря на международное давление. «Для нас имеет огромное значение укрепление дружественных связей с Сирией, страной, имеющей богатую историю и культуру», – отметил Бжания.

Президент Абхазии пожелал Башару Асаду крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Номер: 89Выпуск: 3967Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия