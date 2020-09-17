ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА ВРАГИ НАШИХ ВРАГОВ СТАНОВЯТСЯ НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ

На предыдущей странице «Рица», в материале «Загостились, голубчики!» мы писали о распространении инвазивных видов вредителей растений. Отрадно, что спустя некоторое время, в августе, в Сухуме состоялся семинар, посвященный проблеме распространения вредителей и болезней каштанов, организованный ФАО ООН. В семинаре приняли участие отечественные специалисты и их зарубежные коллеги, работа которых также связана с Абхазией. В рамках семинара обсуждалось состояние каштановых лесов Абхазии. Состоялась дискуссия по социально-экономическому воздействию вредителей и болезней каштана на экономику регионов Абхазии, в частности, на уровень жизни сельского населения.

По словам одной из участниц семинара, лесопатолога, кандидата биологических наук, в течение многих лет проводившей исследования в лесах Абхазии, Екатерины Лукмазовой-Жуковой, усыхание каштанов требует непременного вмешательства человека.

– Постепенное усыхание каштанов продолжается в мире уже более 100 лет. Причиной этого, как уже точно установлено, является крифонектриевый некроз. В наши дни ситуация усугубляется. К уже имеющимся проблемам присоединился еще один инвазийный вид – каштановая орехотворка. Чтобы помочь лесам Абхазии, необходимо наладить комплекс лесохозяйственных мероприятий. В частности, регулярно вести искусственный биологический контроль за патогенным грибом крифонектрии и вредоносным насекомым каштановой орехотворки. Чтобы улучшить состояние лесного хозяйства, в Абхазии есть все – грамотные специалисты, площади и ресурсы для закладки лесных питомников и лесных культур каштана. В числе важных задач – создать условия для подготовки молодого поколения специалистов, которым сегодняшнему поколению необходимо прямо сейчас передавать наработанный опыт.

Чтобы обеспечить биологический контроль над опасным для каштана вредителем и патогеном, необходимо создать лабораторию для выращивания паразитов этих врагов каштана и затем искусственным путем расселять их на пораженных участках леса. Исследования показали, что в Абхазии присутствуют естественные биологические факторы, снижающие активность патогенного гриба, но они недостаточно эффективны, поскольку в условиях разнообразной растительности Абхазии и сложных по внешнему строению гор крифонектрия отличается высокой вариабельностью.

На сильно пересеченной горной территории паразиты крифонектрии распространяются слабо, поэтому только вмешательство человека может способствовать снижению заболеваемости каштана. Что касается каштановой орехотворки, официально зарегистрированной в 2019 году, масштабы ее распространения по территории Абхазии и степень поражения ею каштановых лесов еще предстоит изучить.

Важно отслеживать ее жизнедеятельность на территории республики и, вероятнее всего, как и в странах Средиземноморья, где произрастает каштан, нам в Абхазии тоже придется расселять ее паразитов. Но, в первую очередь, необходимо наладить наблюдения, поскольку всегда остается вероятность естественного контроля нового вида, проникшего на не свою территорию. Ведь мы пока не знаем, может быть, на территории Республики Абхазия у каштановой орехотворки найдутся и естественные враги, которые не дадут вредителю развить высокую численность.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА