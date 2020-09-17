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Аиааира-27

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Мы не первый год задаем себе вопрос, почему с каждым годом число участников Отечественной войны народа Абхазии растет.

Сейчас Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. проводит большую работу, чтобы выявить реальные цифры. Мы обратились в Архив МО РА и попросили его начальника – Валериана Георгиевича Агумава рассказать о сложившемся положении.

Архив Министерства обороны РА существует с 2009 года на основании Приказа МО РА от декабря 1995 года. Тогда он назывался историко-архивным отделом Генерального штаба, а с 2009 года – Архив МО РА.

Главная задача нашего учреждения – сохранить документальное наследие МО РА, в том числе периода Отечественной войны 1992-1993 гг. Естественно, сохраняются и материалы советского периода, т.е. о ветеранах ВОВ 1941 – 1945 гг.

– Особое место занимают документы участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Скажу сразу, все списки составляют командиры полков, рот, бригад и т.д. Архив эти списки принимает на хранение только после утверждения в МО, – рассказывает В.Агумава.

Если есть какие-то вопросы по фамилиям в предоставленных списках, то можно всегда их уточнить. Слава богу, есть живые командиры, участники боевых действий. Хочу сказать, что списки лиц – участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., минуя комиссию, в Архив не поступают. Мы их просто не принимаем.

В течение полугода была проведена работа, и новые, немного «полегчавшие» списки, без двойников, мы сегодня храним в Архиве. Но несмотря на это за прошедшее время списки увеличились на 553 человека. Добавляют сами командиры. Понимаем, что любую ситуацию в жизнедеятельности республики можно решить легче и быстрее, если ты участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Зачем обижать ребят», – говорят они. Люди приходят с наградными листами к командирам и просят подписать. А кто откажет им? Кто хочет быть плохим?

Каждый решает свои житейские проблемы, как может, любым способом. А почему так происходит, надо, действительно, глубоко изучить и оказать достойное внимание именно ветеранам боевых действий, участникам войны, инвалидам. Иначе списки будут расти постоянно и мы запутаемся.

Есть комиссии, в том числе медицинские, и надо действовать, отталкиваясь от них. Мы хотим, чтобы все у нас было правильно и хорошо. В частности и в ветеранском деле. Тут главное – подойти по-государственному, а не по-братски. Мы ведь страну, землю защищали, а не друг друга в потасовке.

Руководству страны необходимо больше внимания уделять проблемам ветеранов войны 1992-1993 гг. и оказывать постоянное содействие в правильной организации работы.

На сегодня в Архиве МО РА существует список ветеранов, добровольцев ОВНА 1992-1993 гг. Их 18.150 человек.

Я предлагаю, продолжает В.Агумава, пройти перерегистрацию еще раз и в первую очередь инвалидам войны через медкомиссию. Причем врачи должны точно установить: кто в какую группу попадает. Для этого нужны первичные материалы воинских госпиталей периода войны, а не придуманные истории, ведь любой боец, получивший травму и инвалидность, попадал в лечебное учреждение Абхазии или РФ.

Я подготовил положение о том, кого считать ветераном, а кого – участником войны и т.д. Но в правовом, законном исполнении дальнейший ход этот документ не получил.

– Сегодня только ленивый не говорит о ветеранах, что их стало много, растет количество инвалидов войны. Как организована работа военного Архива?

– Главная задача нашего учреждения – сохранение документального наследия Министерства обороны Республики Абхазия, с вытекающими отсюда организационными, методическими и хозяйственными вопросами, а также обеспечение сохранности и безопасности, которые происходят внутри учреждения ежедневно.

Основные фонды Архива – это непосредственно дела и документы Министерства обороны, высших органов власти, военных госпиталей, частей и подразделений, военного училища и военных комиссариатов, как советского периода, так и сегодняшнего дня.

Это и списки участников войны, погибших в войне и в послевоенный период, а также раненых.

Списки участников войны последний раз уточнялись в 2013 г. Тогда были получены окончательные списки, подписанные соответствующими командирами и утвержденные министром обороны. Какие-либо изменения вносить, тем более дописывать кого-то не допускается. Вместе с тем появляются новые ветераны, которые вносятся командирами после прохождения установленных процедур. В обществе часто обсуждают эти факты. Почему-то справка об участии в войне способствует решению тех или иных проблем, особенно в вопросах получения гражданства и многих других дел, о чем хорошо всем известно.

Хочу сказать твердо: это неправильно!

Государство делает сегодня все, что может для ветеранов, а те, кто хочет быть ветераном надо было думать тогда: что когда-нибудь наступят мир и хорошие времена, а не убегать и не прятаться! То, что касается наших ветеранов, получивших ранение, увечье или заболевание в период войны или в послевоенное время при исполнении обязанностей военной службы, решением Правительства все лечебные учреждения, где проходили лечение наши ветераны, все дела и документы передали в Архив. Это: истории болезней, журналы регистрации раненых, операционные журналы. Все эти документы обработаны, прошли инвентаризацию. Создана единая база данных по ним.

Вместе с тем есть случаи, когда эти же лечебные учреждения выдают различные выписки, подтверждая ранения или увечья, не имея на это оснований.

Не все наши ветераны награждены государственными наградами, но не дело ветерана ходить с наградным листом, это дело их непосредственных командиров. После 27 лет как-то теряется актуальность и ценность боевых наград. Чтобы не допускать необоснованного увеличения награжденных ветеранов и инвалидов, необходимо продумать экономически обоснованные решения.

Анализ ситуации показывает, что первопричиной существующих проблем с ветеранами в вопросах награждения, инвалидности, дополнительных списков участников войны, является отсутствие закона о ветеранах войны, который четко определял бы все вопросы жизнедеятельности участников войны. Когда нет правового документа, каждый старается делать то, что он считает нужным, и это привело к тому, что мы имеем сегодня.

Дополнительные списки участников войны, раненых и иногда погибших рождаются не в Архиве, а совсем в других местах. Как любой документ, который поступает в Архив, мы храним, и не делаем из них государственных секретов. Министерства, ведомства, работники государственных структур могут ознакомиться с этими документными в установленном порядке. Все разговоры о том, что в Архиве кто-то вносит в список подразделений, раненых или награжденных, не соответствуют действительности. На каждого из них, кто внесен в тот или иной список, есть соответствующий документ, известно, кто представил и кто подписал, и они доступны.

То, что сегодня Фонд инвалидов проводит работу по уточнению данных на ветеранов – это радует, мы оказывали и будем оказывать помощь и содействие в получении необходимой архивной информации.

Слова «ветеран войны» звучат гордо! Но, когда слышишь от некоторых: «Я воевал», некрасиво получается.

Мы хотим, чтобы все у нас было правильно и хорошо в первую очередь в ветеранском деле, тут главное – подойти по-государственному, а не по-братски. Мы ведь страну, землю свою защищали, а не друг друга в потасовке.

Всем нам необходимо больше внимания уделять проблемам ветеранов войны и оказывать постоянное содействие в решении тех или иных вопросов. Нам хорошо известно, какой ценой завоевали Победу и сколько погибло воинов. Долг каждого помогать и поддерживать семьи погибших, особенно их родителей, вдов и детей. Не должны забывать и о семьях добровольцев. Мы все в большом долгу перед ними. Мы потеряли многих наших ветеранов, в том числе молодых людей, военнослужащих, работников милиции, таможни, охраны высших органов власти и других структур в Галском районе, в Кодорском ущелье. Охраняя Государственную границу, участвуя в различных боестолкновениях с грузинскими партизанами, бандформированиями и регулярными частями грузинской армии, они сохранили целостность страны и мирное развитие нашей Родины.

Во всех населенных пунктах Абхазии и в столице нашей родины воздвигнуты памятники, мемориалы погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Уверен, будет сооружен памятник воинам, погибшим после войны при защите государственной границы и территориальной целостности страны.

Анализируя пройденную историю нашего государства, особенно военного периода, когда остро стоял вопрос судьбы Абхазского государства, абхазского этноса, матери Абхазии продемонстрировали нашему обществу и всему миру свою твердую решительность и волю, отправляя своих детей, в том числе единственных, на войну. Многие из них не вернулись.

Низкий поклон всем нашим матерям! Ваш вклад в нашу победу неоценим. Уверен, пройдет время, поколение защитников родины, а может их потомки воздвигнут на самом красивом месте нашей страны памятник Матери!

Сегодня в Архиве Министерства обороны существует список подразделений, штабов, учреждений тыла, военных госпиталей, а также добровольцев и общее количество участников войны. Насколько они соответствуют действительности, сказать не могу, но в некоторых подразделениях есть неточности. Считаю правильным, что нашим командирам, где есть «придуманные» ветераны, надо исправить списки, при этом надо помнить, что есть святое в этой жизни: Честь, Долг и Совесть! И на этом держится наша Земля!

Персонал Архива Минобороны достойно выполняет свои должностные обязанности, четко, грамотно и своевременно. Уместно сказать, что в военном Архиве выдают более 20 видов справок юридическим и физическим лицам, и каждый работник Архива старается выдавать их без задержки и своевременно, проявляя при этом чуткость и внимательность к посетителям, особенно к ветеранам войны. При этом выдача архивных справок осуществляется на бесплатной основе.

Скоро наша страна будет отмечать День Победы. Нашим ветеранам войны огромная благодарность за их подвиг, за сохранение абхазского языка и абхазской культуры и за нашу большую Победу.

Светлая память погибшим за нашу Родину!

Пусть наш народ, наше подрастающее поколение и будущие потомки живут в достойной и красивой стране, никогда не увидят ужасов войны!

Военный комиссар республики опирается на командиров, потом выясняется, что одни получают медали, другие – нет. Естественно, такой подход вызывает много вопросов, споров, как среди ветеранов, так и в обществе в целом. Военный архив – это место исторической памяти и она должна быть чистой, правдивой, без примеси надуманных фактов.

Чем быстрее мы проведем новую перерегистрацию участников войны 1992-1993 гг., тем лучше будет для нашей военной истории, – заключил В.Агумава.

***

К нам в редакцию пришли жители одного из сел Абхазии и попросили, чтобы газета посодействовала правильному решению с определением их статуса ветеранов войны 1992-1993 гг. и инвалидностью.

Мы предложили им обратиться в соответствующий фонд и медкомиссии, а те ответили, что они везде были, но безрезультатно. А суть заключалась в том, что они во время войны 1992-1993 годов кормили бойцов и давали им место для отдыха.

Мы поблагодарили их за нужное, необходимое дело и спросили, а почему они свой вопрос подняли на 25-й год после войны. Ответ был очень простым и искренним: «Мы знаем, что под статус ветерана, инвалида дают хорошие деньги. Наверное, можно простить эту человеческую слабость и «рациональное» желание».

Но ведь хорошо известно, что появилось много желающих использовать свой шанс. Даже неправильный с моральной точки зрения.

Есть над чем подумать. А ветеранам и участникам войны 1992-1993 гг. огромная благодарность за их ратный подвиг, особенно тем, кто своими послевоенными действиями не омрачает память о друзьях и товарищах, сложивших голову за свободу и независимость Республики Абхазия.

«Ветеран войны – это звучит гордо, и там не слышен шелест купюр», – говорят бойцы, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Там верх берут другие ценности.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА