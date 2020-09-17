ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЕЦ

Аиааира-27

Добровольцы

15 августа стал памятной датой в современной истории Абхазии – в этот день отмечают День добровольца. 28 лет назад, уже на второй день после вторжения войск госсовета Грузии на территорию Абхазии, первые добровольцы пришли на помощь абхазскому народу. К концу войны их число перевалило за тысячи. И именно благодаря этой поддержке абхазский народ сумел противостоять превосходящей силе противника.

Известны более двух тысяч имен добровольцев, которые участвовали в боевых действиях в Абхазии. Из них – 51 человек удостоен высокого звания «Герой Абхазии», 247 – награждены орденом Леона, медалью «За отвагу» – 623. Более 300 добровольцев погибли, защищая Апсны. Среди них более 50 человек – из Чечни, более 50 человек – из Кабардино-Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии, 8 – с Украины, по 7 – из Южной Осетии и Адыгеи, по 6 – из Северной Осетии и Турции, 4 – из Ингушетии, 3 – из Сирии. Отдали свои жизни за мир на нашей земле также добровольцы из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши. Более 100 добровольцев из разных городов России погибли, защищая Абхазию.

Все эти годы, с самых первых дней войны, все последующие знаменательные даты был с нами первый президент Конфедерации горских народов Кавказа, Герой Абхазии Муса Шанибов. Его вклад в укрепление дружбы, братских взаимоотношений между представителями всех народов Кавказа огромен. Мы будем помнить о нем, человеке с большим и открытым сердцем.

Небольшое по размерам помещение Гудаутского лесхоза во время войны стало вторым домом для добровольческого движения. Здесь располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа, решались все вопросы, значимые для ребят, отправившихся по велению своих неравнодушных сердец защищать Абхазию. Поэтому после Победы выбор места для установления памятника добровольцам, не обсуждался. Всем было понятно, где он должен стоять, ведь именно здесь каждый год проходит митинг с участием добровольцев. Сюда приезжают они, чтобы вспомнить, как все начиналось, вспомнить всех, кто навсегда остается в памяти, кто не вернулся к своим очагам, чтобы продолжалась жизнь в братской стране. 15 августа город-герой Гудаута становится маленькой столицей Большого Кавказа. Слышны слова приветствия на языке чеченцев, осетин, кабардинцев, черкесов, русских, абхазов. И это многоголосие понятно каждому без перевода, все можно прочитать по лицам и глазам.

В этом году в церемонии чествования памяти добровольцев приняли участие и возложили цветы к памятнику добровольцам Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент РА Бадра Гунба, глава Администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа, руководители министерств и ведомств, представители общественности республики.

О роли добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии говорили участники митинга. Гугуца Джикирба, смотритель Музея Отечественной войны народа Абхазии им. С.Дбар:

– В один день погибли боевые друзья – абхаз Рудик Барцыц и русский парень Роман Рутковский. Доброволец, отдавший свою молодую жизнь за мир в Абхазии, покоится на родовом кладбище в селе Звандрипше, в селе, где его встретили как родного сына и где он обрел вечный покой.

Заур Ахба, кавалер ордена Леона:

– Мы должны быть благодарны матерям и отцам, воспитавшим таких сыновей, настоящих мужчин, готовых противостоять врагу, готовых пожертвовать своими жизнями. Горные тропы, по которым вы пришли к нам на помощь, никогда не зарастут, они связали нас и сделали еще ближе друг к другу. Враг, развязавший войну против Абхазии, не учел основной нашей силы, силы братской помощи и поддержки.

Нодар Авидзба, заместитель министра обороны РА, генерал-майор:

– Особое место в новейшей истории Абхазии отведено добровольческому движению. Добровольцы участвовали в священной борьбе нашего народа за свободу и независимость. Именно их братская помощь и поддержка не позволили осуществиться планам агрессора, направленным на геноцид абхазского народа. В тяжелое для нас время представители народов Кавказа были едины в одном: помочь братскому народу в его борьбе против оккупантов. Добровольцы вливались в ряды Вооруженных сил Абхазии, являя собой пример единства и братства. Память о подвиге добровольцев народ Абхазии пронесет сквозь века. Это была наша общая борьба за свободу. Это была наша общая Победа ради мира и созидания.

Вахир Керимов, председатель Ассоциации чеченских добровольцев, кавалер ордена Леона:

– Мы всегда рады видеть вас, дорогие братья и сестры. Мы пришли сюда в те дни, когда решался вопрос – быть или не быть. Сплотился весь Кавказ и Закавказье. Каждый, кто отправился на помощь абхазам, думал, что они одни идут на помощь, а оказалось, что представители всех кавказских народов спешили сюда. Только в таком единстве возможна была Победа. И мы хотим, чтобы об этом времени знали наши дети и внуки и через много лет помнили о том, как братья отдавали свои жизни ради свободы Апсны. Эта память нужна и важна для всех нас.

Аслан Хапачев, доброволец из Адыгеи:

– Нас привела на эту землю 28 лет назад любовь к абхазам, к этой прекрасной земле и уважение к самим себе. Любой уважающий себя кавказец не мог остаться равнодушным к тому, что происходило в Абхазии. Мы не считаем, что совершили какой-то подвиг. Мы просто пришли в трудную минуту помочь своим братьям. Мы будем помнить о той цене, которую заплатили за Победу, о героях, отдавших свои жизни за нее. Мы должны воспитывать молодое поколение на подвиге абхазского народа, победившего в войне. Но я хочу, чтобы мы увереннее смотрели вперед, созидали и строили новую жизнь. Приезжая в Абхазию, я возвращаюсь домой, и это чувство не покидает меня. Только здесь есть ощущение того, как жили наши предки сотни лет назад.

Аслан Абаев, доброволец из Северной Осетии:

– Спасибо народу Абхазии, который учредил этот праздник – День добровольца. Только здесь отмечают это день. Война страшна по своей сути. Но она научила нас многому и, самое главное, сплотила, сделала ближе. И в этом большая заслуга Конфедерации горских народов Кавказа. Мы смогли продемонстрировать свою сплоченность и единство. Я не хочу называть себя добровольцем, мы один народ, мы сохранили обычаи. Мы – братья!

Александр Сахроков, доброволец из Кабарды:

– Вновь вижу родные моему сердцу лица наших братьев. Особенно рад приветствовать наших дорогих сестер. А это здание навсегда стало нашим родным домом для всех добровольцев. И потому, приезжая в Абхазию, мы, конечно, приходим сюда. И главное, на мой взгляд, что здесь для нас начались путь к победе и большая дружба и единство с представителями всех народов Кавказа.

По сложившейся традиции, завершается митинг массовым танцем, в котором участвуют представители всех народов Кавказа. Кавказский танец под аплодисменты присутствующих – дань памяти. Ради этих счастливых минут они шли в бой и погибали, чтобы вновь продолжалась жизнь.

30 сентября мы будем отмечать День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Добровольцы внесли в эту долгожданную Победу свой весомый вклад. Они это делали по велению своих сердец. И пусть время посеребрило виски, в душе они все те же, готовые на самопожертвование ради братской любви.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району