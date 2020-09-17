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Экономика
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
Кристина Озган попросила присутствующих на совещании подрядчиков и руководство Управления капитального строительства (УКС) доложить о ходе реализации объектов Инвестпрограммы 2020-2022 гг.
«Хочу понять статус подписанных контрактов и услышать от вас, в каком состоянии находятся объекты, конкретные сроки их завершения и причины отставания», – отметила она.
Кристина Озган особо подчеркнула, что стоит задача завершить все объекты 2020 года в срок и по объему выполненных работ, и по объему финансирования, чтобы не было переходящих объектов.
Она отметила, что существует проблема с качеством документации, которая готовится подрядчиками и направляется в УКС.
«Я акцентирую на этом внимание, потому как от качества подготовленных документов зависит оперативность принятия решений по финансированию», – добавила она.
Вице-премьер, министр экономики призвала подрядчиков подойти более ответственно к подготовке документации.
Номер: 90
Выпуск: 3968
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс