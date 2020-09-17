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Экономика

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Кристина Озган попросила присутствующих на совещании подрядчиков и руководство Управления капитального строительства (УКС) доложить о ходе реализации объектов Инвестпрограммы 2020-2022 гг.

«Хочу понять статус подписанных контрактов и услышать от вас, в каком состоянии находятся объекты, конкретные сроки их завершения и причины отставания», – отметила она.

Кристина Озган особо подчеркнула, что стоит задача завершить все объекты 2020 года в срок и по объему выполненных работ, и по объему финансирования, чтобы не было переходящих объектов.

Она отметила, что существует проблема с качеством документации, которая готовится подрядчиками и направляется в УКС.

«Я акцентирую на этом внимание, потому как от качества подготовленных документов зависит оперативность принятия решений по финансированию», – добавила она.

Вице-премьер, министр экономики призвала подрядчиков подойти более ответственно к подготовке документации.

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс