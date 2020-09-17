ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ КОВИД-ЦЕНТР

Президент РА Аслан Бжания посетил Ковид-центр, организованный на базе Гудаутской районной центральной больницы. Главу государства сопровождали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Бжания ознакомился с условиями работы госпиталя, посетил все отделения, включая и корпус, где проходят лечение пациенты с тяжёлой формой заболевания, в специальном помещении для компьютерного томографа пообщался со специалистами, занимающимися его установкой.

Бжания предложил врачам напрямую высказываться о проблемах, существующих в больнице.

Главврач Хаджарат Шамба проинформировал главу государства о состоянии дел в больнице. Он отметил, что в настоящий момент Ковид-центр справляется с задачей по обеспечению пациентов необходимым лечением, но учитывая тенденцию резкого увеличения числа заболевших, необходимо готовить дополнительные места.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия пояснил, что во всех больницах Абхазии будут подготовлены специальные боксы для лечения ковид-инфицированных.

Президент поручил вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба в первую очередь осуществлять выплату заработной платы персоналу Гудаутской больницы.

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс