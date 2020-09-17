ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

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20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики. В этом документе Юго-Осетинская автономная область была провозглашена Юго-Осетинской советской демократической республикой (ЮОСДР) в составе СССР, а также утверждался «государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях». Это знаменательное событие объединило югоосетинский народ и вдохновило его на борьбу за свою свободу и независимость. Принятие Декларации «О государственном суверенитете» стало главным этапом на пути достижения народом Южной Осетии главной своей цели.

Народ Абхазии высоко ценит прочные абхазо-югоосетинские отношения, основывающиеся на принципах исторической дружбы, добрососедства и взаимовыручки, желает мира, добра и благополучия всему народу Республики Южная Осетия.

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»