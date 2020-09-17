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17.09.2020
Номер: 90
Выпуск: 3968
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил профессора, академика Академии наук Абхазии, Российской академии естественных наук, Европейской академии естественных наук, заслуженного деятеля науки Абхазии Зураба Миквабия с 70-летним юбилеем:
«Уважаемый Зураб Ясонович, Вы на протяжении многих лет занимаетесь важной научно-исследовательской и практической деятельностью, пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег в Абхазии и за её пределами. Много внимания уделяете молодому поколению учёных. Примите мои наилучшие пожелания».
Номер: 90
Выпуск: 3968
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации