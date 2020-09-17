ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил профессора, академика Академии наук Абхазии, Российской академии естественных наук, Европейской академии естественных наук, заслуженного деятеля науки Абхазии Зураба Миквабия с 70-летним юбилеем:

«Уважаемый Зураб Ясонович, Вы на протяжении многих лет занимаетесь важной научно-исследовательской и практической деятельностью, пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег в Абхазии и за её пределами. Много внимания уделяете молодому поколению учёных. Примите мои наилучшие пожелания».

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации