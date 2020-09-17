ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент РА Аслан Бжания поздравил вице-президента Академии наук Абхазии Сергея Бебия с 80-летним юбилеем:

«Сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы являетесь одним из ярких представителей научной интеллигенции Абхазии, посвятивших свою жизнь развитию отечественной науки. Вы внесли большой вклад в изучение и сохранение бесценного природного богатства Абхазии. Благодаря Вашим личным стараниям и связям с ведущими учеными-биологами мира, с известными научными институтами удалось сохранить и приумножить разнообразие известного Сухумского ботанического сада и других парков Абхазии. Уважаемый Сергей Михайлович, в этот юбилейный день желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в науке, и благополучия».

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил с 80-летием учёного-биолога, профессора, первого вице-президента Академии наук Абхазии, члена Президиума Академии наук Абхазии, Национального географического сообщества США и Московского общества испытателей природы Сергея Бебия.

В поздравлении Александр Анкваб отметил вклад Сергея Бебия в развитие абхазской науки.

«Ваши знания, талант и энергия позволяют Вам и дальше активно заниматься научной и практической деятельностью. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в науке», – сказал Премьер-министр.

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации