ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил Президента Республики Никарагуа Даниэля Ортегу с Днем независимости.

«Этот день является важной датой в истории Никарагуа. Он знаменует начало новой эры в становлении вашего государства, символизирует стремление народа Никарагуа к построению самостоятельной государственности. Народ Абхазии, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости и подтвердивший свою непоколебимую решимость отстоять своё неотъемлемое право на свободу и самостоятельное развитие, всем сердцем разделяет с народом дружественной Республики Никарагуа радость этого национального праздника. За относительно небольшой период времени между нашими государствами сформировались прочные узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. Убежден, что, основываясь на позитивном потенциале сотрудничества, накопленном за годы межгосударственного взаимодействия, мы сможем и далее наращивать стратегическое взаимодействие, наполнять его новым содержанием. Это, несомненно, послужит благополучию наших народов».

Аслан Бжания пожелал Даниэлю Ортеге и всему братскому народу Республики Никарагуа мира и процветания.

Номер: 90Выпуск: 3968Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА