На соискание Государственной премии по науке им. Г.Дзидзария

РЕЦЕНЗИЯ

на «Избранные труды» в трех томах выдающегося абхазского филолога-кавказоведа, доктора филологических наук, академика АНА и АМАН Ш. Х. Салакая

Шота Хичович Салакая – ученый с мировым именем. Его фундаментальные научные труды монументальны и совершенны. Две монографии ученого – «Абхазский народный героический эпос» и «Абхазский нартский эпос» принесли автору широкую известность и признание как одному из самых ярких нартоведов и кавказоведов.

Его труды были первыми научными трудами по эпической традиции абхазов. Ученый мир Кавказа, да и России в целом получил ученого с широким кругозором и глубочайшими знаниями. Фундаментальные теоретические знания в области фольклора, мифологии и истории помогли Ш.Х. Салакая выдвинуть ряд новых и почти неоспоримых теорий в изучении особенностей древнейшего ядра нартского эпоса. Выводы поражали обоснованностью. Исследование языковых, этно-фольклорных, исторических и археологических артефактов в комплексе помогли раскрыть многочисленные слои эпоса, начиная с древнейших времен и до наших дней. Собрав в единую систему смыслонесущие художественно-стилевые особенности эпоса, ученый раскрыл все инструменты и богатство его языка – лаконичность, монументальность, величавость и предельную простоту. Именно предельная простота и ясность мыслей, по утверждению ученого, позволяют сделать широкие обобщения, с одной стороны, и максимально конкретизировать многочисленные образы – с другой.

Исследования ученого доказательно продемонстрировали миру, что варианты абхазо-адыгского нартского эпоса принадлежат к числу немногочисленных, но самых архаических памятников мирового фольклора.

«Значение Ш.Х. Салакая для абхазской фольклористики прежде всего в том, что именно его исследования послужили рубежом, начиная с которого изучение абхазской эпической традиции стало академической наукой в полном смысле слова».

Выделив в исследовании большое количество мотивов, тематических групп, художественно-стилевых систем, Ш.Х. Салакая убедительно выдвинул «концепцию трех типологически последовательных этапов развития абхазского эпоса: архаического, классического и собственно исторического».

А для более полного раскрытия образов эпических героев ученый разбивает сюжеты на несколько эпических узлов или циклов, выделяет основные и тем самым подчеркивает главную сюжетную линию эпоса, на которой концентрируются и затем пересекаются все смыслонесущие традиционные сюжеты кавказской Нартиады. Именно этот его метод циклической разбивки сюжетов сказаний, исполняемых как в прозаической, так и в стихотворно-песенной форме и объединенных в один эпический узел, высветил существенные расхождения между отдельными национальными версиями.

Ш.Х. Салакая – не только гордость абхазо-кавказской фольклористики, он еще и один из выдающихся абхазских литературоведов, один из глубоких литературных критиков. Его труды отличаются комплексностью подхода, широтой взглядов, умением увидеть общее, индивидуальное и особенное в творчестве каждого исследуемого писателя и поэта. А исследовал он творчество почти всех талантливых абхазских писателей, поэтов и драматургов.

Третий том Трудов академика Ш.Х. Салакая объединяет самые яркие его труды по абхазскому литературоведению. Каждому писателю он посвящает индивидуальный труд, подчеркивая ассоциативность, образность, умение, казалось бы, в частном, маленьком, обыденном факте видеть нечто общее, значительное. Например, характерные черты вообще всей поэзии Дмитрия Гулиа; или то, что высокая патетичность, гражданственность, полемическая заостренность оставались определяющими чертами в творчестве Алексея Ласурия; поэзию Алексей Джонуа характеризует ощущение радости земной жизни, образность, метафоричность языка; все сюжетные элементы и все поэтические детали у Алексея Гогуа несут максимальную смысловую нагрузку, подчиняются главной идее произведения – люди в нашей стране, пусть даже они живут в далеком, казалось бы, заброшенном горном селе, заслуживают большого счастья; еще один лейтмотив, который проходит через все творчество Алексея Гогуа, – искренняя любовь к честным рядовым труженикам, людям, занятым созидательным трудом, и жгучая ненависть к мещанам, хапугам, стяжателям; Леварса Квициниа перенес на абхазскую почву нормы классического силлабо-тонического стихосложения; а творчеству выдающегося современного поэта, «могучего певца Абхазии» Мущни Ласурия Ш.Х. Салакая посвящает целую книгу.

В жизни удивительно мягкий, добрый и отзывчивый, он – самый преданный друг, никогда не предающий себя и собственные принципы – помогать и поднимать абхазскую филологическую науку на качественно новый уровень; не проявлять эгоизма по отношению к молодым ученым, а, напротив, сделать все, чтобы каждый из молодых мог влиться в абхазское научное сообщество со своим лицом, со своим видением мира.

Ш.Х. Салакая постоянно находится в эпицентре культурной и духовной жизни своего народа. Для каждого кавказца он – непререкаемый авторитет, безусловный лидер современной абхазской науки в целом.

Он – гений абхазской филологической науки, гордость кавказской филологии. В его работах всегда присутствует основательное отношение к поставленной проблеме, глубочайшие знания по кавказской, российской и мировой фольклористике, мифологии, этнологий, философии, основам классического стихосложения, и удивительное чутье настоящего ученого.

Несомненно, изданные в трех томах научные труды академика Ш.Х. Салакая заслуживают Государственной премии по науке им. Г.Дзидзария.

Ц.С. ГАБНИЯ, к. филол. н., доцент, зав. отд. фольк.

Номер: 92Выпуск: 3970Рубрика: обществоАвтор: Ц.С. ГАБНИЯ, к. филол. н., доцент, зав. отд. фольк.