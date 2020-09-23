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ДОРОГА В НИКУДА

(Полвека в плену у мифов и иллюзий)

(Окончание. Начало в № 91)

На эту тему, кстати, любит порассуждать и мадам Бурджанадзе, которая полагает, что добиться мира между грузинами и абхазами, их совместного проживания – чуть ли не пара пустяков. Для этого, как утверждала она 8 декабря 2019 года на московском телеканале «Звезда», грузинская сторона под ее руководством могла бы встретиться на «так называемой грузино-абхазской границе», где абхазская сторона скажет о своих ошибках, а мы – о своих и «договоримся обо всем». Там же она поведала о выдуманной ею встрече матерей погибших на войне с обеих сторон, тем самым обманув слушателей телепередачи. Однако подобного рода жесты Тбилиси в Абхазии, где хорошо помнят о масштабных злодеяниях грузинских фашистов, устроивших здесь геноцид, воспринимаются как цинизм.

Разве можно забыть презрительные слова-оскорбления, уничижительные высказывания в адрес нашего народа в грузинских СМИ, а также массовые, агрессивные акции, на которых «солировали» патентованные антиабхазские и грузинские лидеры. Не забыть звучавших там мерзких слов из их уст, восторженно воспринимавшихся толпой, выкрикивавшей: «Пусть прольется кровь!» Такой метод избрала грузинская сторона тогда для решения спорных вопросов с абхазами вместо спокойного, максимально откровенного и максимально адекватного обсуждения. Примечательно, что большинство участников этих массовых антиабхазских акций в Абхазии были мингрелы.

Поджигатели

Война и ее последствия не вызвали протрезвления в умах грузинской националистической интеллигенции, чьи взгляды доминируют в общественном мнении республики и в том числе в послевоенное время. Они сразу взяли тактику и стратегию наступления – вернее, продолжили свою предвоенную линию. Стали реальностью интенсивные политические и пропагандистские наезды на Абхазию, злобные выпады на абхазов. Такое ощущение оставляет, в частности, статья Анаиды Бесташвили (Бестаева), литературоведа, публициста и переводчика «В поисках утраченного имущества» («Грузия-онлайн»), написанная в агрессивном тоне. Речь в ней идет о телефонном разговоре с поэтом Евгением Евтушенко, с которым, как она твердит, находилась давно в хороших отношениях. Госпожа Анаида жестко обрушилась на последнего за то, что он накануне «без всякого уведомления грузинской стороны посещает оккупированные территории, так и не задав ни одного вопроса о судьбе грузин, коренных жителей Абхазии(?!).» Она прокомментировала факт его пребывания в Абхазии как нарушение «всех этических и человеческих норм», как «дикую», безнравственную выходку, как «партизанскую вылазку» на грузинское побережье Черного моря». Сделала ему немало других упреков и обвинений. (Досталось и Фазилю Искандеру). Судя по всему, Евтушенко не остался в долгу и ответил на ее агрессивные нападки, заявив ей: «Вы – националисты!»

«Большие батальоны всегда правы»

Некоторое время назад на пресс-конференции И. Гиоргадзе заявлял, что опросы, опубликованные в грузинских газетах, говорят о том, что 72 % населения Грузии не хотят видеть у себя в стране представителей других народов. И мы должны туда вернуться? Известно, что чехи и словаки мирно разошлись в 1992 году в результате «бархатной революции». Между ними нет вражды, они постоянно общаются, существуют деловые взаимоотношения. Кроме того, этнически они близки, но вновь соединиться не могут. Как говорится, в одну и ту же реку дважды не войдешь. Ведь нет в мире прецедента воссоединения расколовшихся государств.

Градус неприязни между нашими народами остается высоким, чему содействует грузинская сторона и ее враждебные действия в отношении Абхазии. Грузия не упускает ни малейшей возможности в потугах облить грязью Абхазию. Даже опасная обстановка, которая охватила мир в связи с коронавирусом, не стала помехой для грузинского руководства от нападок на Абхазию. Глава грузинского правительства Г. Гахария во время общения на видеоконференции с председателем Еврокомиссии Урсулой Фон дель Ляйенн по поводу борьбы с вирусом в Грузии не удержался, чтобы не облить грязью в очередной раз Абхазию, а заодно и Россию, заявив о том, какая «тяжелая ситуация на оккупированных Россией территориях Абхазии и Южной Осетии». А в день Международной защиты детей 1 июня 2020г. Посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили сделала очередной выпад в адрес Абхазии, опубликовав в соцсетях о якобы дискриминационном отношении в Галском районе республики по вопросам получения образования на грузинском языке.

Одновременно Грузия последовательно проводит курс на информационную блокаду и международную изоляцию Абхазии. К сожалению, на Западе очень часто верят и опираются на заведомо искаженную информацию об Абхазии, исходящую из Тбилиси, не задумываясь при этом, что подобная политика отдаляет стороны от конструктивного диалога.

Ничто не заставит Абхазию вернуться в лоно грузинского националистического государства, в крови потопившего наш народ. Можно ли поверить тому, что грузинский народ в массе своей поддержавший войну в Абхазии, духовно переродился, в сознании его произошел тектонический сдвиг, катарсисом, что он изменился ментально, проникся состраданием к абхазам, пониманием своей вины перед ними и т. д.?

Нет, конечно.

Константин ДУМАА, профессор кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 92Выпуск: 3970Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, профессор кафедры политологии и социологии АГУ