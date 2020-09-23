ОБЪЯВЛЕНИЕ

«В соответствии с пунктом 3.1.16 Положения о Министерстве экономики Республики Абхазия, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 13 июля 2020 г. № 80, государственная компания «Абхазское морское пароходство», Пицундский порт сообщают о начале процедуры реорганизации в форме слияния в РУП «Абхазское морское пароходство».

В соответствии с частью 7 статьи 29 Закона Республики Абхазия от 6 августа 2008 г. № 2140-c-IV «Об унитарных предприятиях» кредиторы реорганизуемых юридических лиц вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должниками по которым являются эти юридические лица, и возмещения убытков».

Номер: 92Выпуск: 3970Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.