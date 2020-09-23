ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики»

В соответствии со статьями 6 и 21 Закона Республики Абхазия от 11 августа 2017 года №4478-с-VI «Об электроэнергетике»

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Методологию расчета и применения тарифов за присоединение электроустановок потребителей к электросетям (Приложение № 1).

2.Утвердить на срок до 31 декабря 2023 года включительно Тарифы за присоединение электроустановок потребителей к электросетям (Приложение № 2).

3.Внести в Правила присоединения к распределительным электрическим сетям электроэнергетической системы Республики Абхазия, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 18 марта 2020 года № 40, следующие изменения:

1) абзац 10 пункта 1.2 изложить в новой редакции: «– Заявитель – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, заявившее в установленном порядке:»;

2) пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеют право на технологическое присоединение своих электроустановок к электросетям Единого оператора при обеспечении исполнения выдаваемых Единым оператором технических условий, необходимых для осуществления технологического присоединения конкретного потребителя электроэнергии.»;

3) пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10. Выдача технических условий осуществляется исключительно при наличии технической возможности на данное присоединение (в том числе с учетом осуществления мероприятий по устранению имеющихся технических ограничений).»;

4) пункт 2.12 изложить в новой редакции:

«2.12. В случае отсутствия технической возможности для технологического присоединения электроустановок Заявителя и объективного отсутствия возможности устранения имеющихся технологических ограничений Единый оператор уведомляет Заявителя об отсутствии технической возможности присоединения.»;

5) пункт 2.14 изложить в новой редакции:

«2.14. По инициативе Заявителя ликвидация технического ограничения (создание возможности технологического присоединения) может быть осуществлена за счет Заявителя. Условия ликвидации технического ограничения регламентируются договором, заключаемым между Единым оператором и Заявителем.»;

6) пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2. Технологическое присоединение электроустановок Заявителя, суммарная мощность которых не превышает 10 киловатт, при условии, что класс напряжения не превышает 1000 вольт, производится без взимания платы при наличии у Заявителя расчетного прибора учета потребляемой электроэнергии, совместимого с автоматизированной системой коммерческого учета Единого оператора.».

4.Признать утратившим силу Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 ноября 2011 года № 1437-р «Об утверждении индивидуальных тарифов по технологическому присоединению объектов Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия к электрическим сетям».

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики Республики Абхазия.

6.В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением общеобязательных предписаний Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».

Премьер-министр А. АНКВАБ

г. Сухум, 21 сентября 2020 г., №107

Приложение №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 г. №107

МЕТОДОЛОГИЯ

расчета и применения тарифов за присоединение электроустановок потребителей к электросетям

1.Настоящая Методология расчета и применения тарифов за присоединение электроустановок потребителей к электросетям (далее – Методология) разработана в соответствии с Законом Республики Абхазия от 11 августа 2017 года № 4478-с-VI «Об электроэнергетике» и предназначена для осуществления расчета и применения тарифов за присоединение электроустановок потребителей электроэнергии к распределительным электросетям Единого оператора передающих и распределительных сетей (далее – Единый оператор).

2.Для целей настоящей Методологии используются следующие определения:

– присоединение – комплекс мероприятий (работ) организационного и технического характера по присоединению электроустановок заявителя к распределительным сетям;

– электрическая мощность – физическая величина (единица измерения ватт), характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии;

– электроустановки – отдельные части или комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенные для производства, преобразования, накопления, распределения или потребления электроэнергии, находящиеся во владении потребителей электроэнергии.

3.Применение Методологии для расчетов тарифов направлено на определение расчетной стоимости затрат (себестоимости) на единицу измерения (1 кВт установленной мощности), связанных с присоединением электроустановок потребителей электроэнергии к распределительным сетям, с учетом обеспечения надежной поставки электроэнергии потребителям электроэнергии при минимальных затратах и с эффективным использованием объектов электроэнергетической системы, в том числе и генерирующих мощностей.

4.В целях определения базы для расчета Тарифов за присоединение электроустановок потребителей к электросетям в настоящей Методологии используются среднегодовая сумма расходов Единого оператора на непредвиденные ремонтно-восстановительные работы и среднегодовая установленная мощность по выданным техническим условиям за 3 года, предшествующих году, в котором утверждается тариф.

5.Расчетная стоимость затрат (себестоимость) на единицу измерения для расчета тарифа за присоединение новых электроустановок определяется отношением среднегодовой суммы расходов Единого оператора по непредвиденным ремонтно-восстановительным работам за 3 года, предшествующих году, в котором утверждается тариф к среднегодовой установленной мощности по выданным техническим условиям за тот же период.

6.При этом в целях распределения бремени по оплате тарифа за присоединение между потребителями электроэнергии по принципу увеличения нагрузки на передающие и распределительные сети и с учетом оказания поддержки физическим лицам (в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность) вводятся следующие коэффициенты:

6.1. При присоединении электроустановок следующих категорий потребителей электроэнергии на напряжение 0,4 кВ:

1) физические лица, присоединяемые в целях потребления электроэнергии для коммунально-бытовых нужд, на мощность:

– не более 10 кВт – 0,5;

– свыше 10 и не более 20 кВт – 0,5;

– свыше 20 и не более 63 кВт – 0,8;

– свыше 63 кВт – 2;

2) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, присоединяемые на мощность:

– не более 10 кВт – 0,6;

– свыше 10 и не более 20 кВт – 0,6;

– свыше 20 и не более 63 кВт – 1;

– свыше 63 кВт – 2;

– физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность по добыче криптовалют, – 2;

– юридические лица – 2;

6.2. При присоединении электроустановок следующих категорий потребителей электроэнергии на напряжение свыше 6 кВ и более:

1) физические лица при присоединении мощности не более 63 кВт (кроме физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих деятельность по добыче криптовалют) – 1;

2) физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие добычу криптовалют при присоединении мощности не более 63 кВт, – 2;

3) юридические лица при присоединении мощности не более 63 кВт – 2;

4) физические и юридические лица при присоединении мощности свыше 63 кВт и не более 1 000 кВт – 2,5;

5) физические и юридические лица при присоединении мощности свыше 1 000 кВт – 3;

6.3. В отношении органов государственной власти и государственного управления Республики Абхазия, унитарных предприятий, бюджетных учреждений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Абхазия, вводится дополнительный понижающий коэффициент, равный 0,5. Тариф для указанных категорий потребителей определяется путем умножения тарифа для юридических лиц соответствующей мощности присоединения на понижающий коэффициент.

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Тарифов в сфере электроэнергетики»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Закона Республики Абхазия от 11 августа 2017 года №4478-с-VI «Об электроэнергетике», частью 1 статьи 8 Закона Республики Абхазия от 10 марта 2011 года №2861-с-IV «О государственном регулировании цен»

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Тарифы в сфере электроэнергетики на срок до 31 декабря 2021 года (прилагаются).

2.Признать утратившими силу:

– Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 года №200 «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия»;

– Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2005 года №109 «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия»;

– Постановление Совета Министров Республики Абхазия от 9 августа 1994 года №250 «Об утверждении тарифов на электроэнергию предприятиями Управления железной дороги»;

– Постановление Совета Министров Республики Абхазия от 31 марта 1993 года №28 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию».

3.Применение тарифа за потребляемую электроэнергию в отношении категории потребителей электрической энергии, указанной в строке №11 Тарифов в сфере электроэнергетики, утвержденных настоящим Постановлением, осуществить с 1 ноября 2020 года.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики Республики Абхазия.

5.В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением общеобязательных предписаний Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».

Премьер-министр А. АНКВАБ

г. Сухум, 21 сентября 2020 г., №106

Приложение

к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года №106

ТАРИФЫ

в сфере электроэнергетики

Категории потребителей электрической энергии

(Стоимость в рублях за 1 кВт. ч (в т. ч. налог на добавленную стоимость)

1. Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях, – 0,40.

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели – 0,85.

3. Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №5), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия, – 0,95.

4. Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №5), финансируемые из средств местного бюджета, – 0,60.

5. Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 0,30.

6. Объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 0,20.

7. Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 0,15.

8. Объекты электрифицированного городского транспорта –0,10.

9. Переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП «Абхазская железная дорога» – 0,02.

10. Потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия, – 1,20.

11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по добыче криптовалют, –1,50.

Примечание:

В целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в отношении категории потребителей электрической энергии, указанной в строке №11 Тарифов в сфере электроэнергетики, Кабинет Министров Республики Абхазия вправе на основании мотивированного представления уполномоченного органа в сфере электроэнергетики в случае осуществления перетока электроэнергии в Республику Абхазия из других стран в связи с возникновением дефицита мощности Единого оператора передающих и распределительных сетей или иных технических и технологических проблем электроэнергетической системы:

– вводить временное ограничение на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют;

– либо утвердить временный тариф на электроэнергию в размере средней стоимости осуществления перетока 1 кВт. ч электроэнергии из других стран за три года, предшествующих году утверждения указанного в настоящем абзаце временного тарифа на электроэнергию, но не более 2 рублей 90 копеек (в т. ч. НДС) за 1 кВт. ч.

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют»

В целях осуществления государственного регулирования деятельности по добыче криптовалют в Республике Абхазия, реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, руководствуясь статьей 10 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьей 6 Закона Республики Абхазия от 11 августа 2017 года №4478-с-VI «Об электроэнергетике», частью 2 статьи 1 и статьей 21 Таможенного кодекса Республики Абхазия,

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ввести сроком на шестьдесят календарных дней ограничение на ввоз на территорию Республики Абхазия товаров (вычислительных машин) товарной позиции 8471 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (издание 2-е, 1996 г.), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

2.Утвердить Временный порядок регулирования деятельности по добыче криптовалют (прилагается).

3.Министерству экономики Республики Абхазия в срок не более тридцати календарных дней с даты вступления в силу настоящего Постановления, в целях нормативно-правового регулирования добычи криптовалют в установленном порядке:

– разработать и представить законопроект о внесении изменений в законодательство Республики Абхазия в целях нормативно-правового определения добычи криптовалют, установления понятийного аппарата и отнесения данной деятельности к лицензируемым видам;

– разработать и представить проект Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче криптовалют»;

– утвердить Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

4.Республиканскому унитарному предприятию «Черноморэнерго» в срок не более сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу настоящего Постановления:

– по согласованию с Министерством экономики Республики Абхазия определить параметры допустимой мощности потребления электроэнергии с ограничением общего лимита потребления на операции, связанные с добычей криптовалют, и лимита потребления при присоединении к отдельным составным частям инфраструктуры Единого оператора передающих и распределительных сетей;

– по согласованию с Министерством экономики Республики Абхазия разработать и представить в Кабинет Министров Республики Абхазия типовую форму договора об оказании услуг электроснабжения потребителям электроэнергии, осуществляющим деятельность по добыче криптовалют.

5.Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2018 года №218 «О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов».

6.Установить, что пункт 1 настоящего Постановления вступает в силу по истечении тридцати календарных дней с даты принятия настоящего Постановления.

7.Контроль за исполнением:

– пункта 1 настоящего Постановления – возложить на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия;

– пункта 2 и пункта 4 настоящего Постановления – возложить на Министерство экономики Республики Абхазия.

8.В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением общеобязательных предписаний Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».

Премьер-министр А. АНКВАБ

г. Сухум, 21 сентября 2020 г., №105

Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года №105

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

регулирования деятельности по добыче криптовалют

1.Настоящий Временный порядок регулирования деятельности по добыче криптовалют (далее – Порядок) устанавливает правовые и организационно-технические правила осуществления на территории Республики Абхазия деятельности по добыче криптовалют, являющиеся общеобязательными до принятия в установленном порядке указанных в пункте 3 настоящего Постановления нормативных правовых актов, направленных на регулирование осуществляемой субъектами на территории Республики Абхазия деятельности по добыче криптовалют.

2.Для целей настоящего Порядка нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

– блокчейн – организованный с использованием криптографических методов децентрализованный цифровой реестр, представляющий собой непрерывную последовательную электронную цепочку блоков, содержащих информацию;

– криптовалюта – разновидность цифровой валюты, используемой в качестве универсального средства обмена, создание и функционирование которой основано на технологии блокчейн и криптографических методах защиты;

– деятельность по добыче криптовалют – осуществляемая субъектом деятельность, направленная на добычу криптовалюты, поддержание работоспособности сети блокчейн, связанная с созданием новых электронных блоков данных с возможностью получения вознаграждения и комиссионных сборов в криптовалюте;

– мощность Единого оператора – интенсивность производства или потребления электроэнергии, генерируемой, передаваемой, распределяемой и (или) поставляемой Единым оператором передающих и распределительных сетей (далее – Единый оператор).

3.В целях осуществления деятельности по добыче криптовалют на территории Республики Абхазия необходимо соблюдение следующих требований:

3.1. лица, осуществляющие деятельность по добыче криптовалют, должны быть зарегистрированы в установленном законодательством Республики Абхазия порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоять на учете в налоговых органах, быть зарегистрированными в органах государственной статистики Республики Абхазия и государственных внебюджетных фондах Республики Абхазия;

3.2. в срок не позднее 7 ноября 2020 года в целях внесения соответствующих данных в Реестр электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют (далее – Реестр), представить в Министерство экономики Республики Абхазия: – свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

– свидетельство о постановке на налоговый учет;

– по форме Министерства экономики Республики Абхазия сведения о технических характеристиках принадлежащего лицу, осуществляющему деятельность по добыче криптовалют, электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных для добычи криптовалют;

3.3. на основании выданной Министерством экономики Республики Абхазия выписки, подтверждающей факт внесения в Реестр сведений об электроустановках (вычислительных машинах, вычислительном оборудовании), предназначенных для добычи криптовалют, в срок не позднее 21 ноября 2020 года подать Единому оператору заявление о присоединении к электрическим сетям Единого оператора;

3.4. обеспечить наличие и бесперебойное функционирование приборов учета потребленной электроэнергии, оснащенных автоматизированной системой коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ).

4.Положения подпункта 3.2 и подпункта 3.3 пункта 3 настоящего Порядка в части установленных сроков осуществления указанных действий распространяются исключительно на лиц, которые начали осуществление деятельности по добыче криптовалют ранее срока, указанного в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка.

5.Единому оператору при выдаче технический условий в целях осуществления технологического присоединения руководствоваться сведениями о мощности электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), указанными в выписке из Реестра. Допускается выдача технических условий на мощность, превышающую сведения, указанные в выписке из Реестра, но не более чем на пять процентов.

Номер: 92Выпуск: 3970Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия